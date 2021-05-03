ABD'de ilginç olay: Hamile olduğunu uçakta doğum yapınca öğrendi
ABD'de bir kadın uçuş sırasında doğum yaptı. Ancak bu durumu ilginç kılan şey, annenin bu ana kadar hamile olduğundan habersiz olmasıydı.
ABD'deki Salt Lake City'den Hawaii'ye ulaşmak için uçağa binen Lavinia Mounga isimli yolcu hayatı boyunca unutamayacağı bir uçuş tecrübesi yaşadı.
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İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre, hamile olduğundan habersiz kadın 30 bin feet yükseklikte, uçakta doğum yaptı.
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Şans eseri uçaktaki yolculardan birinin hemşire olması sayesinde doğum başarılı geçti. Bebeğin ise 26-27 haftalık olduğu açıklandı.
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Anne ve Raymond adı verilen sürpriz bebek uçak Hawaii'ye iner inmez hastaneye kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu açıklandı.
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