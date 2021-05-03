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ABD'de ilginç olay: Hamile olduğunu uçakta doğum yapınca öğrendi

ABD'de ilginç olay: Hamile olduğunu uçakta doğum yapınca öğrendi

ABD'de bir kadın uçuş sırasında doğum yaptı. Ancak bu durumu ilginç kılan şey, annenin bu ana kadar hamile olduğundan habersiz olmasıydı.

ABD'de ilginç olay: Hamile olduğunu uçakta doğum yapınca öğrendi

ABD'deki Salt Lake City'den Hawaii'ye ulaşmak için uçağa binen Lavinia Mounga isimli yolcu hayatı boyunca unutamayacağı bir uçuş tecrübesi yaşadı.

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ABD'de ilginç olay: Hamile olduğunu uçakta doğum yapınca öğrendi

İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre, hamile olduğundan habersiz kadın 30 bin feet yükseklikte, uçakta doğum yaptı.

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ABD'de ilginç olay: Hamile olduğunu uçakta doğum yapınca öğrendi

Şans eseri uçaktaki yolculardan birinin hemşire olması sayesinde doğum başarılı geçti. Bebeğin ise 26-27 haftalık olduğu açıklandı.

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ABD'de ilginç olay: Hamile olduğunu uçakta doğum yapınca öğrendi

Anne ve Raymond adı verilen sürpriz bebek uçak Hawaii'ye iner inmez hastaneye kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu açıklandı.

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