ABD'de filo kuracağım diyen Tolga Karel'in TIR'ı cayır cayır yandı
Yaprak Dökümü dizisindeki Oğuz karakteriyle oyunculuğu parlayan ancak diziden sonra ABD'ye yerleşerek TIR şoförlüğü ile hayatını sürdürme kararı akan ve aile kuran Tolga Karel'in ilk göz ağrısı olarak gördüğü TIR'ının cayır yandığı ortaya çıktı...
Oyunculuğu bırakarak yurt dışına yerleşen ve kendi lojistik firmasını kuran Tolga Karel, karıştığı kazada 4 kişinin ölümüne neden olduğu için 110 yıl hapsi istenen tır şoförü hakkında konuşurken yaşadığı korkunç bir olayı paylaştı. Geçtiğimiz sene ilk satın aldığı tırın gözünün önünde küle döndüğü anları paylaşan oyuncu, "Trafik içinde olsaydım belki ben de o çocukla aynı kaderi paylaşacaktım" dedi.
Korkunç kazayı örnek gösterip başından geçenleri anlattı
25 Nisan 2019'da Colorado'da yaşanan bir kazada freni boşalan tır, araçlara çarparak durabildi. TIR'da başlayan yangının 28 araca sıçramasıyla 4 kişi hayatını kaybetti. Tır şoförünün ise 110 yıl hapis cezası istendi. Sosyal medyada konuşulan bu olayla ilgili açıklamalar yapan Tolga Karel, geçen sene yaşadığı bir olayı da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.
"Evet çok üzücü ama bu çocuk katil değil"
4 kişinin öldüğü kazadaki tır şoförü hakkında paylaşım yapan Karel, "Evet o kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Çocuk korktu, panik yaptı ve muhtemelen kendini rampaya atamadı. Evet çok üzücü ama bu çocuk katil değil. O sadece işini yapıyordu" dedi.
Uzun süredir yurt dışında yaşayan ve kendi lojistik firmasını kuran Tolga Karel, "Bakın ilk defa paylaşıyorum" diyerek 2020 yılında ilk satın aldığı TIR'ın otobanda seyir halindeyken küle döndüğü anları paylaştı.