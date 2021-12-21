ABD'de filo kuracağım diyen Tolga Karel'in TIR'ı cayır cayır yandı

"Evet çok üzücü ama bu çocuk katil değil"

4 kişinin öldüğü kazadaki tır şoförü hakkında paylaşım yapan Karel, "Evet o kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Çocuk korktu, panik yaptı ve muhtemelen kendini rampaya atamadı. Evet çok üzücü ama bu çocuk katil değil. O sadece işini yapıyordu" dedi.