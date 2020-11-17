ABD'de beyaz bir erkek "rahatsız olduğunu" söyleyince Müslüman kadın uçaktan atıldı
ABD'de skandal!.. Uçaktaki varlığından dolayı beyaz bir erkek yolcunun "rahat hissetmediğini" beyan etmesi üzerine, Müslüman bir kadının American Airlines uçuşundan çıkarıldığı bildirildi.
Muslim Girl (Müslüman Genç Kız) internet sitesinin kurucusu ve New Jersey'deki Kongre seçimlerinde yarışan ilk Müslüman kadın olan Amani al-Khatahtbeh, 14 Kasım'da Newark'tan Kuzey Karolina'nın Charlotte kentine uçacaktı.
Al-Khatahbeth güvenlik kuyruğunda beklerken bir adamın önüne kaynak yaptığını ve adamın bu davranışına tepki gösterdiğini iddia ediyor. Attığı tweette şu ifadeleri kullandı:
Bugün TSA'da (Ulaştırma Güvenlik Dairesi) en çılgın deneyimi yaşadım. Arkamdaki, imtiyazlı olduğuna inanan beyaz bir adam, 'hala ayakkabılarımı çıkardığım için' sırada önüme geçmekte ısrar etti.
Ben herkes gibi sırasını bekleyebileceğini söyleyince nasıl 'birinci sınıf' ve 'precheck' (TSA Precheck, yolcuların güvenliği daha hızlı geçmesini sağlayan üyelik programı -çn.) olduğunu püskürmeye başladı.
Al-Khatahtbeh'in iddiasına göre, adam kendi valizini onunkinin önüne koydu ve ondan önce metal detektörlerden geçmek için sırayı atladı.