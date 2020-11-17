ABD'de beyaz bir erkek "rahatsız olduğunu" söyleyince Müslüman kadın uçaktan atıldı

Ben herkes gibi sırasını bekleyebileceğini söyleyince nasıl 'birinci sınıf' ve 'precheck' (TSA Precheck, yolcuların güvenliği daha hızlı geçmesini sağlayan üyelik programı -çn.) olduğunu püskürmeye başladı.

Al-Khatahtbeh'in iddiasına göre, adam kendi valizini onunkinin önüne koydu ve ondan önce metal detektörlerden geçmek için sırayı atladı.