ABD'de 3 saatte sıcaklık 33 derece düştü! Kar yağışı başladı
ABD'nin Montana ve Colorado eyaletlerinde birçok şehirde polar vortex (kutup girdabı) ile kısa sürede sıcaklık 30-33 derece birden düştü. Kar yağışı başladı.
ABD'de meydana gelen kutup girdabı, Montana ve Colorado eyaletlerinde sıcaklıkların kısa bir süre içinde 30 ila 33 derece arasında düşmesine neden oldu. Ardından da kar yağışı başladı.
15
Hava Forum'da yer alan habere göre, bir gün öncesinde 30-35 dereceler ile yaz mevsimini yaşayan ABD halkı, saatler içerisinde aniden kış mevsimine geçti ve sıcaklık 1-3 derecelere düştü.
25
Bunun ardından Colorado eyaletinde yer alan başta Denver ve Springs şehirleri olmak üzere birçok şehre doğa ve meteoroloji meraklısı insanlar akın etti.
35
Bugün de kar yağışı beklenirken, perşembe günü hava tekrar ısınmaya başlayacak.
45