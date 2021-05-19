ABD'de 12-15 yaş arası 600 bin çocuk bir doz koronavirüs aşısı oldu
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), 12 ila 15 yaşları arasındaki en az 600 bin çocuğun BioNTech/Pfizer aşısının ilk dozunu aldığını söyledi. CDC, ülkede 157 milyondan fazla kişiye en az bir doz aşı yapıldığını belirtirken, 123 milyonu aşkın kişiye de ikinci doz Kovid-19 aşısının yapıldığını açıkladı.
ABD’de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), 12 ila 15 yaşları arasındaki en az 600 bin çocuğun BioNTech/Pfizer yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk dozunu olduğunu bildirdi.
Açıklamayı Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Direktörü Dr. Rochelle Walensky yaparken; bu rakama bir hafta içerisinde ulaşıldığını belirtti.
Medya brifinginde yapılan açıklamada; yalnızca BioNTech/Pfizer aşısının 18 yaş altı kişilerde yetkilendirildiği aktarılırken; bu yaş grubunda aşılanan kişi sayısının 3 buçuk milyona ulaştığı açıklandı.
ABD’de bugüne kadar toplamda 157 milyon kişinin en az bir doz aşı olduğu bildirilirken; American Academy of Pediatrics'in verilerine göre, 13 Mayıs itibarıyla 18 yaşın altında 3,9 milyondan fazla Kovid-19 vakası bildirildi.