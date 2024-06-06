ABD ve PKK Esed'le el mi sıkıştı!!!

PKK/KCK-PYD/YPG Irak ve Suriye’de gasp ettiği toprakları terör yuvasına dönüştürmesi tehlikeye daha bir dikkat çekiyor. Alan hakimiyeti oluşturmak ve meşruiyet kazanmak için yerel seçim yapma planlarına hazırlanıyor.

Öyle ki terör örgütünün kaşesi olmadan aday olmak ve oy kullanmak mümkün değil. ABD Dışişleri Bakanlığı bile adil, serbest ve şeffaf seçim ortamının olmadığını açıkladı.

ABD yapılacak seçimlere meşru değildir diyemiyor. Seçimlerin amacı Suriye’yi bölmek ve PKK’ya özerk bir statü sağlamaktır. Gayri meşru bir seçim olduğunu ilan etmek gerekiyor. ABD bunu ilan etmek yerine zamanlama ve şekline itiraz etti.

ABD bu seçimleri engelleyebilir mi? Tabi ki engelleyebilir.

ABD gayri meşru bir seçim olduğunu ilan edecek mi? Net değil, karışık.

PKK neden şimdi seçim istiyor? PKK’nın seçim istemesi ABD’nin PKK’ya açtığı alanın ötesinde büyük bir hamledir. PKK’nın dayatmasıdır. PKK’nın yapmaya çalıştığı kalıcı ve fiili bir durum oluşturmaktır. PKK ajandasına daha önce aldığı kararlar için dayatıyor. Suriye’de yaptıklarından haraç kesiyor.

PKK yol haritasını kimlerle yapıyor?

PKK’ya özerk bir statü kazandırmak kimin ya da kimlerin işine gelir.

Tabi ki ABD’nin

Bütün bunların farkında olan ABD, örgütü sahipsiz bırakmak istemiyor.

Suriye rejiminin ise PKK’nın bu hamleyi ABD’nin bilgisi dahilinde attığını düşündüğü ve ABD çekildiğinde örgüte bedel ödetmeyi planladığı ifade ediliyor. Pek inandırıcı gelmiyor. Suriye’nin toprak bütünlüğüne sürekli olarak vurgu yapmasına rağmen Türkiye’ye karşı sesini yükselten rejim, kendi toprakları üzerinde özerk bir yönetim kurulmasına karşı sesiz kalıyor. Bunlar mı ABD çekilince bedel ödetecekmiş?

Amerika, PKK’yı Suriye ordusunun içine monte etti.

PKK’yı yasaklı örgüt ilan eden Irak’tan PKK’nın temizlenmesine yönelik kararlılık vurgulanıyor.

PKK’yı yasaklı örgüt ilan eden Irak’ın, devamında terör örgütü ilan edeceğine inanılıyor.

PKK, 11 Haziran seçimleri ile Suriye’de bir alan kontrolü sağlamak istiyor. Bunu bir meşruiyet aracı olarak görüyor.

PKK, 11 Haziran seçimlerini 7 kanton 6 büyükşehir olmak üzere 104 merkezde yapmayı planlıyor. Fakat Suriye’nin idari yapılanması buna uygun değil. Suriye, kantonlardan oluşmuyor.

PKK, kantonları ve şehirleri belirlemiş durumda.

PKK-PYD yönetiminden oluşan yüksek seçim komisyonu kurmuşlar.

PKK-PYD seçimlerde kimin oy kullanacağına, kimlerin aday olacağına karar veriyor.

14- 18 yaşından büyük herkesin oy kullanması gerekiyor.

Seçmen kartı alabilmek için orada 5 yıldır oturma şartı aranıyor.

SDG’nin silahlı yapılanmasına kayıtlı olma şartı aranıyor.

PKK, Arapları ve kendisine karşı olan Kürtleri topraklarından sürdüğü için diğer unsurlar seçmen kartı alamıyor.

Partilerin adayı olduğunda yüksek seçim komisyonu karar verecek.

Bağımsız aday olduğunda il komisyonu karar verecek.

İl seçim komisyonuna itirazlar olduğunda yüksek seçim komisyonuna gidecek. Seçim komisyonu ise PKK’lılardan oluşuyor.

PKK’nın fiili durum yaratarak seçimine;

Kürt Ulusal Konseyi ve Arap aşiretleri karşı çıkıyor.

Suriye’de Kabileler ve Aşiretler Meclisi, “Halkımızın, Suriye Birliğine zarar veren bu gibi projelere katılım sağlamamalarını saygıyla ve takdirle karşılıyoruz” diye çağrı yaptı.

PKK bu söylem üzerine Kürt Ulusal Konseyi’nin bürolarını basarak iki kişiyi öldürdü. Kendince korku salıyor.

Kantonlar, Belediyeler Birliği’ne bağlı. Belediyeler Birliğinide PKK’nın belirlediği eş başkanlar yönetiyor.

Suriye topraklarında özerk bir yönetim kurmayı amaçlayan PKK seçimine karşı ABD dahi tepki gösterirken Esed yönetiminden ses çıkmıyor. ABD ve PKK Esed’le el mi sıkıştı!

Teşekkürler Sinan Burhan

Anadolu Yayıncılar Federasyonu’nun 8.Anadolu Medya Ödülleri sahiplerini buldu. Federasyon Genel Başkanı Sinan Burhan başta olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

Yılın Genel Yayın Yönetmeni: Ahmet Hakan Coşkun- Hürriyet Gazetesi

Yılın Onur Ödülü: Yavuz Donat- Sabah gazetesi

Yılın TV Genel Yayın Yönetmeni: Deniz Gürel- TV100

Yılın Ankara Temsilcisi: Fevzi Çakır- Habertürk

Yılın Sosyal İçerikli Programı: Diyanete Soralım-Furkan Aktepe- Diyanet TV

Yılın Farkındalık Programı: Ülkenin Çocukları- Şermin Dural- Ülke TVılın

Yayınevi: Ketebe Yayınları- Furkan Çalışkan- Albayrak Medya Grubu

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Yılın Gazete Eki: Hürriyet Ankara Eki- Murat Yılmaz

Yılın Sabah Programı: Manşetlerin Dili-Murat Alan-Akit TV

Yılın Televizyon Yöneticisi: Taha Dağlı-Haber Global

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Yılın Tarih ve Kültür Programı: Tarihin Belgeseli-Merhum İsmail Yağcı adına TGRT

Yılın Anadolu Vefa Ödülü: Merhum Mehmet Barlas-gazeteci-yazar- Sabah Gazetesi

Yılın Dijital İçerik Üretecisi Ödülü: Adem Metan

Yılın Emek Verenleri Ödülü: Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel.

"Yılın Yerel Medya Vefa Ödülü"nün Kanal 26'dan merhum İlhan Yalçın adına Yiğit Can Yalçın'a verildiği törende,

"Dayanışma Ödülleri" ise Aksu TV'den Cüneyt Beyit'e,