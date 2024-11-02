ABD Seçimleri ve Türkiye’ye Olası Etkisi

ABD başkanlık seçimleri, yalnızca Washington’un iç politikasını değil, küresel politikayı ve dengeleri doğrudan etkileyen bir olaydır. Ancak, ABD’de hangi başkanın seçildiğinden bağımsız olarak, ülkenin esas yönetim mekanizmasının ve temel politikalarının, derin yapıların ve küresel sermayenin etkisi altında olduğunu bilmek önemlidir. ABD’nin yöneticileri değişse de stratejik çıkarları ve dünya politikalarındaki ana hatları genellikle değişmez. Bu sebeple, Türkiye, ABD seçim sonuçlarını dikkatle izlemeli, ancak dış politikasını yalnızca bu sonuçlara göre şekillendirmemelidir. Türkiye’nin ana amacı, kendi bağımsız politikalarını ve çıkarlarını koruyarak uluslararası arenada sağlam bir duruş sergilemek olmalıdır.

2024 ABD seçimleri, Demokrat Parti’nin adayı Kamala Harris ve Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Donald Trump arasında çekişmeli bir yarışa sahne olmaktadır. Her iki adayın başkan olması durumunda Türkiye üzerindeki etkileri farklı olacak ve bu etkileri stratejik olarak değerlendirmek önem taşıyacaktır.

Trump Kazanırsa: Türkiye İçin Jeopolitik ve Siyasi Etkileri

Donald Trump’ın başkanlık koltuğuna geri dönmesi, Türkiye-ABD ilişkilerini yeni bir fırsatlar ve zorluklar setiyle karşı karşıya bırakacaktır. Trump’ın önceki dönemde sergilediği pragmatik ve ticaret odaklı yaklaşım, Türkiye için bazı avantajlar sunabilir. Özellikle, Trump’ın savunma sanayii ve ticari ilişkilerde daha az ideolojik ve daha çıkar odaklı politikalar yürütme eğiliminde olması, Türkiye’nin savunma projeleri ve ticaret anlaşmalarında esneklik sağlayabilir. Bu, S-400 ve F-35 krizleri gibi hassas konularda müzakereye açık bir zemin yaratabilir ve ikili ilişkilerde yeni bir başlangıç anlamına gelebilir.

Jeopolitik açıdan, Trump’ın Orta Doğu’ya yönelik askeri müdahaleleri azaltma politikası, Türkiye’nin bölgedeki etkinliğini artırma fırsatı sunabilir. ABD’nin bölgedeki askeri varlığının azalması, Türkiye’nin kendi güvenlik önceliklerini daha bağımsız bir şekilde yönetmesine olanak tanır. Özellikle Suriye’deki operasyonlar ve PKK/PYD tehdidine karşı daha kararlı adımlar atılması, bu dönemde daha mümkün hale gelebilir.

Ancak Trump’ın düzensiz ve öngörülemez politikaları, müttefiklik ilişkilerinde beklenmedik krizler doğurabilir. Trump yönetimindeki ABD’nin NATO’ya olan mesafeli tutumu, Türkiye’nin ittifak içindeki rolünü yeniden değerlendirmesine sebep olabilir. Türkiye, bu dönemde kendi savunma ve güvenlik stratejilerini daha da güçlendirme yoluna gidebilir ve milli savunma sanayisini geliştirme çalışmalarını hızlandırabilir.

Harris Kazanırsa: Türkiye İçin Jeopolitik ve Siyasi Etkileri

Kamala Harris’in başkan seçilmesi, ABD’nin geleneksel müttefiklik politikalarına geri dönmesi anlamına gelebilir. Harris, insan hakları, demokrasi ve Batı değerlerine vurgu yapan bir yönetim anlayışı benimseyebilir. Bu, Türkiye açısından bazı zorlukları beraberinde getirebilir. Özellikle, Türkiye’nin iç politikalarına yönelik eleştirilerin artması ve insan hakları, basın özgürlüğü gibi konularda daha fazla baskıya maruz kalması, Harris döneminde olası bir senaryodur. Bu tür baskılar, Türkiye-ABD ilişkilerinde diplomatik gerginlikler yaratabilir.

Jeopolitik açıdan, Harris yönetimi ABD’nin Suriye ve Orta Doğu’daki politikasını, müttefiklerle daha sıkı bir işbirliği çerçevesinde şekillendirebilir. Bu durum, PYD/PKK gibi örgütlere olan desteğin devam etmesi anlamına gelebilir ve Türkiye’nin terörle mücadelesinde daha fazla zorluk yaşanmasına neden olabilir. Türkiye, bu gibi durumlar karşısında bölgesel ittifaklarını güçlendirerek ve daha bağımsız politikalar izleyerek kendi güvenliğini sağlamlaştırma yoluna gitmelidir.

Ancak Harris’in uluslararası diplomasiye ve çok taraflı ilişkilere verdiği önem, Türkiye için fırsatlar da yaratabilir. Türkiye, Batı ile ekonomik ve ticari ilişkilerini güçlendirmek için bu fırsatları değerlendirebilir. AB ile ilişkilerin canlandırılması, enerji ve teknoloji alanlarında yeni işbirlikleri kurulması, bu dönemde Türkiye’nin stratejik hamleleri arasında olabilir.

Sonuç

ABD başkanlık seçimlerinin sonucuna bakılmaksızın, Türkiye’nin ana hedefi kendi bağımsız, güçlü ve çok yönlü dış politika stratejisini sürdürmektir. Trump’ın yeniden seçilmesi, Türkiye’ye daha pragmatik işbirlikleri ve bölgesel hamlelerde daha fazla alan sunabilirken; Harris’in başkanlığı, Türkiye’yi diplomatik baskılara rağmen Batı ile ilişkilerini yeniden değerlendirmeye ve stratejik dengeyi korumaya zorlayabilir. Her iki senaryoda da, Türkiye’nin milli çıkarlarını koruyarak ve küresel arenada güçlü bir aktör olarak kalması için atılacak adımlar büyük önem taşımaktadır.

Türkiye, köklü tarihi, güçlü diplomasi geleneği ve milli menfaatlerini ön planda tutan stratejik anlayışıyla bu süreci en iyi şekilde yönetecek potansiyele sahiptir. Unutmamalıyız ki, ülkemizin bağımsızlığı ve güçlü duruşu, yalnızca ABD ve Batı ile değil, tüm dünya ile ilişkilerimizi şekillendiren temel unsur olacaktır.

Selametle..