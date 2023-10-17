ABD işte bu!

Biden basın açıklaması yaptı. “Amerika işte bu ” dedim.

Biden, terörle mücadele için İsrail’e destek vereceklerini söyledi. ABD İsrail’e, verdiği silahların kullanılması konusunda da hiçbir çekincesi olmadığını açıkladı. Bir anlamda atış serbest, sivilleri de vurun demektir.

ABD, İsrail’in emrine girmiş durumda. Sürekli emir alıyor, bu emirlere de koşulsuz itaat ediyor.

ABD kendi deyimiyle ‘teröre‘ karşıysa bu karşı duruşunu neden bebek katili PKK ve YPG teröristleri için ortaya koymadı.

ABD’nin bu ikircikli hali oldukça rahatsız edici. Bizim dronumuzu vurduğunda Beyaz Saray Sözcüsü, “Üzgünüz” diye açıklama yapmıştı. Bu samimiyetsiz açıklamaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan sessiz kalma dı. AK Parti grubundaki konuşmasında, “Bu mücadelemizde, terö ristlerin yanında yer alarak bize zarar verenlere cevabımızı önünde sonunda vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” demişti. Erdoğan’ın bu sözü, “Dronu unutmadık, not ettik” olarak dikkat çekti.

ABD’nin dronumuzu vurmasından sonra Erdoğan’ın sesi de haklı olarak yükseldi.

Bu arada; İsrail’in Sürgün Etme Planı Gündemde

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, İsrail’in Gazze’yi vurduğu bir dönemde Mısır’ı ziyareti önemliydi. Devlet Başkanı Sisi’yle görüşmesinin ardından Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkiler resmen başlamış oldu. Türkiye ile Mısır’ın Filistin’e bakışı aynı doğrultudadır. Buna rağmen 2.3 milyon insanı Gazze’den çıkarıp Mısır’a sürülme fikrine Türkiye ile Mısır karşı olduğunu ifade etti. ABD ve İsrail Gazze’deki Filistinlilerin bir kısmını Ürdün’e bir kısmını Mısır’a yerleştirme planlarından hala söz etmektedir. Gazzelilerin boşalttığı yerlere, işgalci İsrail’in yerleşmesi düşünülüyor. O açıdan iki devletin birlikteliği önemliydi.

Filistin sorununun çözümü, 1967 sınırları dahilin de başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devleti ile sağlanabilir. Hangi taraftan olursa olsun sivilleri hedef alan saldırılar kabul edilemez. İsrail’in su, elektrik, sağlık, ilaç ve gıda gibi temel ihtiyaçları kısıtlamasının uluslararası hukuka aykırı olmasının yanında insanlık vicdanına da aykırıdır.

Savaşın Yayılma Riski

Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 Ekim’den bu yana savaşın yayılma riski üzerinde duruyor. İsrail, savaşı Lübnan ve Suriye olmak üzere bölgeye yaymak için özel çaba gösteriyor.

Fidan’ın Mısır’da olduğu sürede Gazze’ye ulaştırmak üzere Türkiye’den gönderilen yardımlar ulaştı. Gazze’nin Mısır’a açılan kapısı olan Refah Sınır Kapısı hem gıda ve ilaç gibi insani yardımların ulaştırılması hem de Gazze’deki Türk vatandaşlarının tahliyesi açısından önemli. Bölgede 300 civarında vatandaşımızın olduğu bilgisi verildi.

Dışişleri Bakanı Fidan’ın ziyareti Gazze gündemiyle öne çıktı. Mısır’ın bu ziyarete yüklediği anlam iki ülke arasında yeni köprülerin kurulması bakımından oldukça kıymetli. Mısır, Türkiye ile yakınlaşma konusunda oldukça arzulu.

İsrail’in Büyük Planı

Kurulduğu günden beri devletini terörle özleştiren ve durmaksızın insan avcılığı yapan İsrail, yıllardır Gazze’yi abluka altında tutuyor. İki buçuk milyon insana nefes aldırmıyor.

İsrail, Filistin topraklarında, yıllardır icra ettiği terör eylemleri sebebiyle Filistin’i misket kadar küçültüp, dağdan gelip bağdakini kovdu.

Türkiye’nin dışında hiçbir ülkede, kendilerine karşı koyabilecek ne bir güç ve ne de bir niyet var. İslam ülkelerinin halkları, liderlerinin elinde tutsaktır. Liderleri de emir aldıkları ülkelerin elinde tutsaktır. Bu esaret olduğu sürece İslam ülkeleri ve Müslümanlar bir araya gelip karar verici olamazlar.

İsrail, İslam ülkelerinin bu denli aymazlığından cesaret alarak Gazze’de vahşet sergiliyor. Terörist İsrail ABD ve Batılı devletlerden sınırsız destek alıyor.

İsrail’in işlemekte olduğu soykırıma alenen ve resmen göz yumuluyor.

Amaç : Bölgede vesayet savaşını sürdürmek,

Taraflara silah ve mühimmat satmak,

Bölgeyi paramparça edip kolay lokmalar haline getirmek,

Bölgedeki enerji kaynaklarını ve koridorunu işgal etmektir.

Mazlum Gazze halkını savunan sadece Türkiye ve onun lideri Tayyip Erdoğan’dan başkası değildir.