ABD İsrail'i İsrail mi ABD'yi yönetiyor

İsrail-Filistin savaşını en yakından takip etmeye ve her türlü bakış açısını dikkate almaya çalışıyorum. Gördüğüm çatışmanın daha büyük alanlara yayılmasına şahitlik etmek.

İsrail Filistin’i kafeste tutuyor. Müslüman dünyası sadece bakıyor ve izliyor. Oysa ki Türkiye’nin durduğu yerde durmayı başarabilseler savaşın dinamikleri değişecek.

Müslüman ülke liderlerinin pek çoğunun erime noktasına ulaştıklarını ve bu erimenin yansımalarını görmeye başladık.

ABD bölgede tansiyon yükseltiyor. Yakın zamanda Katar aracılığıyla, İran hükümetiyle anlaşma yaptı. İran’ın elindeki mahkumları vermesi karşılığında, İran’a ait 6 Milyar Dolar değerindeki varlığını serbest bırakmayı vadetti. Sonra ne olduysa oldu geri vites yaptı ABD.

İsrail savaş uçakları Halep ve Şam havaalanlarını bombaladı. Havaalanları kullanılamaz hale getirdi.

ABD, İran’ı doğrudan hedef alabilir mi?

Bu ihtimal zor. Ama İran’a bağlı Şii milisler ve onlara ait olan yerleri ele geçirme ihtimalleri oldukça yüksek. Gerilim daha da artacak bu agresif duruş ve davranış sebebiyle.

İngiltere de İsrail’e destek olmak için savaş gemileri gönderme kararı aldı. Irak’ta IŞİD tehlikesine karşı Akdeniz’e yığılan askeri güçlerin Irak ve Suriye’yi ne hale getirdiğini hatırlayalım. Benzer bir durumun şimdi Gazze ve Lübnan için planlaması muhtemel.

Gazze’yi boşaltma fikri bile korkunç…

İsrailli yetkililer Filistinlilerin Mısır’a açılan Refah sınır kapısına gitmesini istemişti. Bu da akla, Gazze’nin boşaltılıp insansız hale getirileceği, 2.3 milyon Filistinlinin Mısır’ın Sina Yarımadası bölgesine sürüleceği iddiasını doğrular niteliktedir.

İsrail, Birleşmiş Milletler’e Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerin 24 saat içinde Güney Gazze'ye taşınmasını istediği bildirildi. Yaklaşık 1.1 Milyon insan demek bu.

2.3 Milyon insanı Gazze'den çıkartamazsınız. Mısır böyle bir durumda evet buyursunlar demez. Mısır için büyük yıkım, kaos olur. İsrail'in bir milyon insanı Gazze içinde yer değiştirmeye zorlaması korkunç bir fikir. Nereye gidecek, nerede kalacak bu insanlar.

Birde Esirler Konusu Var…

Hamas’ın elindeki yüzlerce esir tüm dünyanın gündeminde. Her ne kadar İsrail; esirleri gözden çıkarttık, her yeri vuracağız dese de, durum öyle değil. ABD dahil olmak üzere pek çok ülke esirler konusunda yoğun çaba gösteriyor. En büyük görev arabuluculuk konusunda Türkiye’ye düşüyor.

Hamasın siyasi kanadı ile esirler konusunda temaslar sürüyor. Ama operasyonu yapan siyasi değil askeri kanat. Hamas bile kendi içinde onlarla zor iletişim kuruyor. Esirlerin kurtarılması tamam, ancak İsrail’in bu yoğun saldırısı, olası kara harekatını başlatma arzusu esirlerin kurtarılmasını imkansız hale getirecek.

Kaldı ki şunu unutmamak gerekir yıllardır inandığı haklı davada can veren Filistin halkının içinde canlı bomba olma arzusu hep taze ve diri. Biyolojik silahla bir anda yüzlerce insanın yok olmasını sağlayacak intihar bombacısı ve gerekli teknik donanıma sahip. Şarteli her an indirebilir. Böylesi bir durum sürpriz olmaz.

METROPOLL MUHALEFET KAZANAMAZ DİYOR !

Metropoll araştırma şirketini bilenler bilir.

Metropoll araştırmanın verilerine göre;

Seçmenin % 77.5’i seçimde sandığa gidecek.

Seçmenin % 11.9’u sandığa gitmeyecek.

Seçmenin % 6.2’si “adaya bağlı” diyor.

Seçmenin % 4.4’ü cevap vermiyor.

CHP Seçmeninin protesto eğilimi % 9.2

MHP Seçmeninin protesto eğilimi % 9.2

28 Mayıs’tan sonra;

Seçmenin % 12.6’sı Twitter’ı bırakmış.

Seçmenin % 54.5’i siyasetten uzaklaşmış.

Bu oran ;

İYİ PARTİ’li seçmende % 66.9

CHP seçmeninde % 60.6

HDP seçmeninde % 56.4’ü siyasetten uzaklaşmış.

CHP seçmeninin % 46.1’i,

HDP seçmeninin % 45.1’i

İYİ Parti seçmeninin % 42’si

Erdoğan aday olduğu sürece muhalefet kazanamaz diyor.