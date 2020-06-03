ABD gösterilerle yıkılıyor yağmalamalar başladı gözaltılar var

New York'ta ünlü mağazalar yağmacıların hedefi oldu

New York'un dünyaca ünlü alışveriş caddesi 5. Cadde (Fifth Avenue), Soho ve Herald Meydanı'nda bulunan Macy's ile Bergdorf Goodman gibi meşhur mağazalar yağmacıların hedefi oldu.