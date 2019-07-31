ABD Büyükelçiliği duyurdu: Türkiye'ye 4 Chinook helikopteri teslim edildi

Açiklamada "Türkiye artık en yeni ve en gelişmiş nakliye helikopterlerinden 11'ine sahip" ifadesine yer verildi. Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada teslim edilen helikopterlerden birinin kalkışına ilişkin görüntüler de paylaşıldı.