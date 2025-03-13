ABD Boş Yere İyilik Yapmaz

İnsanlar arasındaki ilişkilerde de ülkeler arası diyaloglarda da çoğu zaman nedense hep olumsuzluktan beslenmek iyi gelir. Bu kafa yapısı Sayın Devlet Bahçelinin” Terörsüz Türkiye” söyleminde de ortaya çıkmıştı.

Sayın Bahçeli çağrı yaptığında, ‘bu iş olmaz’ dediler.

Apo çağrı yaptığında; ‘Kandil istemez’ dediler.

Kandil Apo’nun çağrısına evet dedi.

Bu defa ‘Suriye’deki PKK-YPG silah bırakmaz’ dediler.

Mazlum Abdi, Ahmed Şara’yla mutabakat imzaladı.

SDG Suriye ordusuna katıldı.

Böyle olunca bu iş Mazlum Abdi’nin boyunu aşar dediler.

Suriye’de yeni oldu bittiler tezgâhlanıyor dediler.

Evet Suriye’de bir kaos ortamı oluşturulduğu ortada…

Lakin Türkiye büyük bir güç olarak devrede.

Hatta ABD Başkanı Trump’a bile Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan diz çöktürdü. Gücünü ve cesaretini kabul ettirdi.

Bu defa o olumsuzluktan beslenenler ‘bak gördünüz mü Suriye’de PKK’ya özerk bir yönetim kurdurmaya çalışıyorlar’ dedi.

Bu mümkün mü?

Trump’ın da dediği gibi “Suriye’nin anahtarı Türkiye’nin elindeyken”

61 yıllık Baas rejimi yıkılmış, diktatör Esad ülkesini terk etmek zorunda kalmışken,

Türkiye’nin her anlamda desteklediği Ahmed Şara yönetimi iş başındayken,

Apo’nun ‘silah bırakın’ çağrısı yaptığı ve böyle bir çağrının gereğinin yapıldığı bir süreçte bunu başarmaları ihtimal bile değil.

Dış İşleri Bakanı Sayın Hakan Fidan başta olmak üzere, Suriye’de varlığını sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri ve tüm devlet erkanı gereğini yapar. Şundan kimsenin şüphesi olmasın Türkiye, ateş olup alev alev yağar. Yakar. Türkiye’nin askeri ve siyasi gücünü konuşmaya gerek yok, yeri geldiğinde gösterir.

Ben; Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’yla Mazlum Abdi arasında yapılan anlaşmaya dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Suriye’de yeni şeyler tezgahlanıyor olabilir. Ülke olarak her zamankinden daha fazla dikkatli olmamız gerekiyor sanki…

Mazlum Abdi’nin, Apo’nun çağrısı bizi kapsamıyor ifadesi henüz çok taze. Mazlum Abdi’yi Şam’a ABD’nin helikopterle getirmesi de ayrı bir mesele… ABD boş yere iyilik yapmaz.

Lazkiye ve Tartus’ta Esad rejiminin kırıntıları olaylar çıkarıp ortalığı karıştırmışken bu mutabakat nasıl yapıldı?

Mazlum Abdi, bu mutabakatı neyin karşılığı olarak kabul etti?

Toplumsal barışı tehdit etmekten çekinmeyen Mazlum Abdi nasıl bu kadar kolay masaya oturdu?

Bütün bu sorular aklımdayken rahat olamıyorum…

Daha Ne Olacak?

Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan grup toplantısı çıkışında bir gazetecinin emeklilerin bayram ikramiyesi ilgili sorduğu soruya “Sen beni dolduruşa mı getirmeye çalışıyorsun! 3 bin liradan 4 bin liraya çıktı, daha ne olacak!” dedi.

Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’a çevresindeki danışmanları bin lira ile artık bu ülkede markete pazara gidilemeyeceği konusunda sahici essah bilgiler vermeliler.

Yıl 2025 1 kilo kuzu pirzola 1400 TL

Yıl 2021 1 kilo kuzu pirzola 159 TL

Yıl 2023 1 kilo kuzu pirzola 399 TL

Bu fiyatlarda emekliler ne alabilir?

Makarna, pirinç ve bakliyatla beslenen belli bir yaşın üzerindeki bu insanların sağlıklı olması mümkün mü?

OECD ülkeleri arasında gelir adaletsizliğinde 38 ülke arasında Türkiye 4. Sırada…

YORUMSUZ!