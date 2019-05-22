ABD bir ilk gerçekleşti! Amerikalı Müslümanlar kongrede iftarını açtı
Geçtiğimiz Kasım ayında ABD'de kongreye seçilen Filistin kökenli Rashida Tlaib ile Somali kökenli Ilhan Omar, kongrede ilk kez bir iftar organizasyonu düzenledi.
Amerika Birleşik Devletleri'nde önceki gün tarihi bir olay yaşandı. Demokrat Parti'nin 3 Müslüman üyesi, ABD Kongresi'nde iftar organizasyonu gerçekleştirerek ülke tarihinde bir ilke imza attı. Demokrat Parti'nin lider kadrosunun da katılması açısından önem taşıyan bu organizasyon, bir anda dünyanın gündemine oturdu.
İftar organizasyonu, ABD'de 2018 Kasım ayında yapılan ara seçimlerde Kongre'ye seçilen Filistin kökenli Rashida Tlaib ile Somali kökenli Ilhan Omar'ın yanı sıra, Demokrat Partili olan Temsilciler Meclisi üyesi André Carson tarafından düzenlendi.
Pelosi'nin desteklediği değişiklikle, 181 yıl sonra ilk kez Kongre'de başörtüsüne izin çıkarılmıştı. Ilhan Omar da iftarda yaptığı konuşmada, Kongre'ye seçildiğinde en büyük endişesinin "başörtüsü" olduğunu, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin kendisine bu konuda güvence verdiğini anlattı.
100'e yakın Müslüman Amerikalının katıldığı organizasyonda, üç politikacı da, Amerikan siyaseti içinde yaşadıkları zorluklara ilişkin deneyimlerinden bahsetti.