ABD bir ilk gerçekleşti! Amerikalı Müslümanlar kongrede iftarını açtı

Pelosi'nin desteklediği değişiklikle, 181 yıl sonra ilk kez Kongre'de başörtüsüne izin çıkarılmıştı. Ilhan Omar da iftarda yaptığı konuşmada, Kongre'ye seçildiğinde en büyük endişesinin "başörtüsü" olduğunu, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin kendisine bu konuda güvence verdiğini anlattı.