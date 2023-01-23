ABD askerlerine 12 yıl sonra izin verildi! Karar sonrası hareketlilik başladı dükkanlar açıldı
Adana’da kente çıkışı yasak olan ABD askerlerinin yaklaşık 12 yıl aradan sonra tekrardan üst dışına çıkmalarına izin verildi. Karar, İncirlik Mahallesi esnafını sevindirirken, kapatılan birçok iş yeri yeniden açılmaya başladı.
Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı İncirlik Mahallesi’nde, bulunan İncirlik Hava Üssü’nde 2003 yılında ABD, güvenlik gerekçesiyle askerlerinin üs dışına çıkmasını kısıtlamıştı. 2011 yılında ABD askerlerinin üs dışarısına çıkması tamamen yasaklandı. İncirlik’te bulunan iş yerleri bulunan esnaf dükkanlarını kapatmak zorunda kaldı.
Aradan geçen 12 yılın ardından, ABD askerlerinin tekrardan üs dışarısına çıkmasına izin verildi. 21 Ocak Cumartesi günü, askerler 12 yılın ardından üs dışarısına çıktı.
Bölgedeki esnaf bu durumdan memnun kalırken kapatılan birçok iş yeri de tekrardan açılmaya başladı.