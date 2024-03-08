ABD açıktan İsrail'in yanında

ABD tekrardan sahnede gösteriye hazırlanıyor. Gazze’yi geçici ateşkesle ve esir takasıyla oyalamaya çalışıyor.

Gazze, zalim İsrail’in eline bırakıldı. Mazlumlar sahipsiz kaldı. Açlığa, susuzluğa ve ölüme terk edildi. Gazze’li kardeşlerimizin yardım malzemelerine doğru koştuğu fotoğraf karesi için söylenecek söz kalmadı.

7 Ekim’den bu yana ABD, İsrail askeri havaalanına tonlarca ağırlıkta bombalar indiriyor. O bombalar, o silahlar olmasa İsrail'in soykırım operasyonu devam edemez. Sürdürülebilir hatta sürekli olması ABD’nin desteğinin sonucu. Tüm dünya biliyor tabi ki bizde.

İsrail, "Gazze şeridine deniz ve havadan yardım aktarılmasına izin vereceğini ama karadaki sınır kapılarının yardıma açılmayacağını" açıkladı.

İsrail işgallerini daha da mühürlemek konusunda kararlı.

İsrail Gazze'yi boşaltmakta kararlı.

Plan belli

Gazzelileri açlığa mahkûm etmek. Bir yandan bombalar yağdırırken, diğer yandan açlıktan ölüme terk ederek soykırım yapmaya devam etmek.

Tüm dünya sadece görüyor ve bekliyor.

İsrail ulusal varlığını ve stratejilerini Yahudilerin Kutsal Kitabı'na dayandırıyor. Askerlerini kutsuyor.

"Seçkin halk" olduklarına ikna ediyor. İsrail sadece kendi askerlerini değil. Bizim toplumumuzda da büyük bir kutuplaşmanın, siyasi, etnik ve dini gruplar arasında ihtilaf, manipülasyon ve şantaj gibi faaliyetleri yürütüyor. İsrail, 7 Ekim'den sonra bu faaliyetleri daha da artırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5'inci kol faaliyetiyle bu tür yapılara mı dikkat çekiyor?