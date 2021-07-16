A Spor canlı yayında ses kazası: Ağabey ne para çalıyorlar! Herkes duydu!

Canlı yayın kazalarının en meşhuru olan 'yayına ses sızması' olayı bu kez A spor ekranlarında kendini gösterdi. Maç görüntülerinin yayınlandığı sırada teknik direktör ve yorumcu Güvenç Kurtar, yorumcu partneri Serdar Sarıdağ'a, "Ağabey ne para çalıyorlar sen bilmiyor musun? Beni kızdırma ya Allah'ım" dedi.