A Milli Takım'da Özbekistan hazırlıkları

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
A Milli Takım'da Özbekistan hazırlıkları

ANTALYA'da kamp yapan A Milli Futbol Takımı, pazar günü Özbekistan'la oynayacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yaptığı antrenmanla başladı. Dün oynanan Yunanistan karşılaşmasında sakatlanan Cenk Tosun ve Okay Yokuşlu antrenmana katılmazken, Enes Ünal ise koşu yaptı.

A Milli Takım'da Özbekistan hazırlıkları - Sayfa 1

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 8 Haziran'da Konya'da Fransa, 11 Haziran'da deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takım'ın Antalya kampı sürüyor

110
A Milli Takım'da Özbekistan hazırlıkları - Sayfa 2

A Milliler, kamp kapsamında ikinci hazırlık maçında 2 Haziran Pazar günü saat 21.00'da Alanya Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda Özbekistan Milli Takımı ile karşılaşacak. 

210
A Milli Takım'da Özbekistan hazırlıkları - Sayfa 3

A Milliler, kamp kapsamında ikinci hazırlık maçında 2 Haziran Pazar günü saat 21.00'da Alanya Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda Özbekistan Milli Takımı ile karşılaşacak. 

310
A Milli Takım'da Özbekistan hazırlıkları - Sayfa 4

Ay-Yıldızlı ekip bu maçın hazırlıklarını teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yaptığı antrenmanla başladı. Yunanistan maçında forma giyen futbolcular saat 11.00'de yenilenme çalışması yaparken, akşam antrenmanında ise takımla birlikte çalıştılar.

410