A Milli Takım'da Özbekistan hazırlıkları

Ay-Yıldızlı ekip bu maçın hazırlıklarını teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yaptığı antrenmanla başladı. Yunanistan maçında forma giyen futbolcular saat 11.00'de yenilenme çalışması yaparken, akşam antrenmanında ise takımla birlikte çalıştılar.