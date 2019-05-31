A Milli Takım'da Özbekistan hazırlıkları
ANTALYA'da kamp yapan A Milli Futbol Takımı, pazar günü Özbekistan'la oynayacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yaptığı antrenmanla başladı. Dün oynanan Yunanistan karşılaşmasında sakatlanan Cenk Tosun ve Okay Yokuşlu antrenmana katılmazken, Enes Ünal ise koşu yaptı.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 8 Haziran'da Konya'da Fransa, 11 Haziran'da deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takım'ın Antalya kampı sürüyor
A Milliler, kamp kapsamında ikinci hazırlık maçında 2 Haziran Pazar günü saat 21.00'da Alanya Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda Özbekistan Milli Takımı ile karşılaşacak.
A Milliler, kamp kapsamında ikinci hazırlık maçında 2 Haziran Pazar günü saat 21.00'da Alanya Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda Özbekistan Milli Takımı ile karşılaşacak.
Ay-Yıldızlı ekip bu maçın hazırlıklarını teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yaptığı antrenmanla başladı. Yunanistan maçında forma giyen futbolcular saat 11.00'de yenilenme çalışması yaparken, akşam antrenmanında ise takımla birlikte çalıştılar.