94 çocuk yaptı! Dünyanın en geniş ailesine sahip Ziona Chana hayatını kaybetti
İlk eşiyle 17 yaşında evlenen sonrasında dünyanın en geniş ailesine sahip olan Ziona Chana, 76 yaşında hayatını kaybetti.
Hindistan'ın Mizoram eyaletinde dünyanın en geniş ailesine sahip olduğu tahmin edilen Ziona Chana 76 yaşında hayatını kaybetti.
Mizoram eyalet Başbakanı Zoramthanga sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 38 eşi ve 94 çocuğu olan Chana’nın ailesine baş sağlığı diledi.
Diyabet ve hipertansiyon rahatsızlığı bulunan Chana'nın dün gece sağlık durumunun kötüleşmesinin ardından hastaneye kaldırıldığı ve hayatını kaybettiği öğrenildi.
Chana’nın dünyanın en geniş ailesine sahip olduğuna ilişkin kesin bir veri bulunmamakla birlikte, aile üyelerinin toplam sayısı da net olarak bilinmiyor. Yerel kaynaklara göre 33 torunu olan Chana ailesinin 181 kişiden oluştuğu tahmin ediliyor.