94 çocuk yaptı! Dünyanın en geniş ailesine sahip Ziona Chana hayatını kaybetti

Chana’nın dünyanın en geniş ailesine sahip olduğuna ilişkin kesin bir veri bulunmamakla birlikte, aile üyelerinin toplam sayısı da net olarak bilinmiyor. Yerel kaynaklara göre 33 torunu olan Chana ailesinin 181 kişiden oluştuğu tahmin ediliyor.