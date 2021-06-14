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94 çocuk yaptı! Dünyanın en geniş ailesine sahip Ziona Chana hayatını kaybetti

94 çocuk yaptı! Dünyanın en geniş ailesine sahip Ziona Chana hayatını kaybetti

İlk eşiyle 17 yaşında evlenen sonrasında dünyanın en geniş ailesine sahip olan Ziona Chana, 76 yaşında hayatını kaybetti.

94 çocuk yaptı! Dünyanın en geniş ailesine sahip Ziona Chana hayatını kaybetti

Hindistan'ın Mizoram eyaletinde dünyanın en geniş ailesine sahip olduğu tahmin edilen Ziona Chana 76 yaşında hayatını kaybetti. 

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94 çocuk yaptı! Dünyanın en geniş ailesine sahip Ziona Chana hayatını kaybetti

Mizoram eyalet Başbakanı Zoramthanga sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 38 eşi ve 94 çocuğu olan Chana’nın ailesine baş sağlığı diledi.

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94 çocuk yaptı! Dünyanın en geniş ailesine sahip Ziona Chana hayatını kaybetti

Diyabet ve hipertansiyon rahatsızlığı bulunan Chana'nın dün gece sağlık durumunun kötüleşmesinin ardından hastaneye kaldırıldığı ve hayatını kaybettiği öğrenildi.

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94 çocuk yaptı! Dünyanın en geniş ailesine sahip Ziona Chana hayatını kaybetti

Chana’nın dünyanın en geniş ailesine sahip olduğuna ilişkin kesin bir veri bulunmamakla birlikte, aile üyelerinin toplam sayısı da net olarak bilinmiyor. Yerel kaynaklara göre 33 torunu olan Chana ailesinin 181 kişiden oluştuğu tahmin ediliyor.

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