93 kilo vermişti! Tatil sezonunu açan Pelin Öztekin iddialı bikinisi ile plajda görüntülendi
Geçirdiği mide ameliyatı ile 3.5 senede 93 kilo veren Merhum sanatçı Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin Bodrum Yalıkavak'ta görüntülendi. Gün boyu güneşlenen bikinili haliyle dikkat çeken Öztekin'in sosyal medya ve doğal hali arasındaki fark da dikkatlerden kaçmadı.
Merhum sanatçı Rasim Öztekin'in kendisi gibi oyuncu kızı Pelin Öztekin geçtiğimiz gün Bodrum Yalıkavak'ta bir plajda görüntülendi.
2003 yılında Hayat Bilgisi dizisi ile televizyon dünyasına giren Pelin Öztekin geçirdiği mide ameliyatı sonrası verdiği kilolar ve sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme geliyor.
2014'de 153 kiloyken mide küçültme ameliyatı olan Pelin Öztekin bir hayli kilo vermişti. 93 kilo verdikten sonra 60 kilo kalan oyuncu Öztekin tatilde yakalandı.
35 yaşına basan ünlü oyuncu gün boyu şezlongta güneşlendi, elinden telefonunu bir an olsun düşürmeyen Öztekin uzun örgülü saçlarıylada beğeni topladı.