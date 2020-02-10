92. Oscar Ödülleri'ni kazananlar açıklandı! Brad Pitt Donald Trump'a laf çarptı
2020 92. Oscar Ödülleri Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda sahiplerini buldu. Kırmızı halı geçinden sonra ödül törenine geçildi.
2020 92. Oscar Ödüllerinde gecede ilk ödülü alan ünlü oyuncu Brad Pitt, kürsüde konuşma yaparken ABD Başkanı Donald Trump'a göndermede bulundu. Pitt, konuşma süresi üzerinden, "Konuşma yapmam için 45 saniyelik sürem var. Senato'nun John Bolton'a tanıdığı süreden daha fazla" ifadelerini kullandı. Bu sözler sonrası salonda alkış tufanı koptu.
En İyi Film
Kazanan: Parasite (Neon)
Diğer Oscar Adayları
Ford v Ferrari (Disney/Fox)
The Irishman (Netflix)
Jojo Rabbit (Fox Searchlight)
Joker (Warner Bros.)
Little Women (Sony)
Marriage Story (Netflix)
1917 (Universal)
Once Upon a Time in Hollywood (Sony)
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Kazanan: Brad Pitt, Once Upon a Time in Hollywood
Diğer Oscar Adayları
Tom Hanks, A Beautiful Day in the Neighborhood
Anthony Hopkins, The Two Popes
Al Pacino, The Irishman
Joe Pesci, The Irishman
En İyi Kadın Oyuncu
Kazanan: Renee Zellweger (Judy)
Diğer Oscar Adayları
Cynthia Erivo (Harriet)
Scarlett Johansson (Marriage Story)
Saorise Ronan (Little Women)
Charlize Theron (Bombshell)