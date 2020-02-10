92. Oscar Ödülleri'ni kazananlar açıklandı! Brad Pitt Donald Trump'a laf çarptı

2020 92. Oscar Ödüllerinde gecede ilk ödülü alan ünlü oyuncu Brad Pitt, kürsüde konuşma yaparken ABD Başkanı Donald Trump'a göndermede bulundu. Pitt, konuşma süresi üzerinden, "Konuşma yapmam için 45 saniyelik sürem var. Senato'nun John Bolton'a tanıdığı süreden daha fazla" ifadelerini kullandı. Bu sözler sonrası salonda alkış tufanı koptu.

İşte Brad Pitt'in o konuşması