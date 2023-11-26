90'ların çocuk yıldızı Küçük Onur'un şimdiki hali görenleri şaşırttı
Küçük Onur diye tanıdığımız Onur Sarıkaya yıllar sonra bakın nasıl görünüyor. Küçük Onur'un yıllar sonraki hali görenleri çok şaşırttı.
Küçük Onur lakaplı Onur Sarıkaya'nın son hali ortaya çıktı. Küçük Onur'un yıllar sonraki değişimi, görenleri şoke etti.
90'lı yılların sonu, 2000'li yılların başında popüler olan Küçük Onur yani tam adıyla Onur Sarıkaya, şimdilerde 39 yaşında. Küçük Onur'un son hali "yıllar ona acımamış" dedirtti.
Küçük İbo ve Küçük Onur 90'lı yıllarda fırtına gibi esen iki küçük sanatçıydı. Her ikisi de adeta birbirlerine nazire yapar gibi milyonların dinlediği küçük yıldızlar olmuştu.
Aralarında adı konulmamış bir rekabet de vardı. Küçük İbo lakaplı İbrahim Halil Küçük ve Küçük Onur diye tanıdığımız Onur Sarıkaya yıllar sonra bakın nasıl görünüyorlar.