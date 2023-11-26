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90'ların çocuk yıldızı Küçük Onur'un şimdiki hali görenleri şaşırttı

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90'ların çocuk yıldızı Küçük Onur'un şimdiki hali görenleri şaşırttı

Küçük Onur diye tanıdığımız Onur Sarıkaya yıllar sonra bakın nasıl görünüyor. Küçük Onur'un yıllar sonraki hali görenleri çok şaşırttı.

90'ların çocuk yıldızı Küçük Onur'un şimdiki hali görenleri şaşırttı

Küçük Onur lakaplı Onur Sarıkaya'nın son hali ortaya çıktı. Küçük Onur'un yıllar sonraki değişimi, görenleri şoke etti. 

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90'ların çocuk yıldızı Küçük Onur'un şimdiki hali görenleri şaşırttı

90'lı yılların sonu, 2000'li yılların başında popüler olan Küçük Onur yani tam adıyla Onur Sarıkaya, şimdilerde 39 yaşında. Küçük Onur'un son hali "yıllar ona acımamış" dedirtti.

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90'ların çocuk yıldızı Küçük Onur'un şimdiki hali görenleri şaşırttı

Küçük İbo ve Küçük Onur 90'lı yıllarda fırtına gibi esen iki küçük sanatçıydı. Her ikisi de adeta birbirlerine nazire yapar gibi milyonların dinlediği küçük yıldızlar olmuştu.

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90'ların çocuk yıldızı Küçük Onur'un şimdiki hali görenleri şaşırttı

Aralarında adı konulmamış bir rekabet de vardı. Küçük İbo lakaplı İbrahim Halil Küçük ve Küçük Onur diye tanıdığımız Onur Sarıkaya yıllar sonra bakın nasıl görünüyorlar.

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