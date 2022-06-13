90'lara şarkılarıyla damga vuran Bendeniz iki kez iğne vuruldu sahneye çıktı!

Kadıköy'de sahne aldı..

Bir döneme söylediği şarkılarla damga vuran şimdilerde ise sakin bir yaşam süren şarkıcı Bendeniz önceki gün Kadıköy’de bulunan bir mekânda sahne aldı. Bendeniz, sahne öncesi iki kez iğne olduğunu belirtti.