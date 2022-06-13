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90'lara şarkılarıyla damga vuran Bendeniz iki kez iğne vuruldu sahneye çıktı!

90'lara şarkılarıyla damga vuran Bendeniz iki kez iğne vuruldu sahneye çıktı!

90'lara damga vuran şarkılarıyla, güçlü sesiyle bir dönem adından söz ettiren şarkıcı Bendeniz geçtiğimiz akşam Kadıköy'de sahne aldı! Unutulmaz şarkılarını seslendiren şarkıcı, sağlık problemleri nedeniyle program öncesi iki iğne vurularak, sahneye çıktığını söyledi..

90'lara şarkılarıyla damga vuran Bendeniz iki kez iğne vuruldu sahneye çıktı!

 Güçlü sesiyle, 90'lara damga vuran şarkılarıyla bir dönem adından söz ettiren şarkıcı Bendeniz geçtiğimiz akşam Kadıköy'de sahne aldı! Unutulmaz şarkılarını seslendiren şarkıcı, sağlık problemleri nedeniyle program öncesi iki iğne vurularak, sahneye çıktığını söyledi.. 

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90'lara şarkılarıyla damga vuran Bendeniz iki kez iğne vuruldu sahneye çıktı!

Kadıköy'de sahne aldı..

Bir döneme söylediği şarkılarla damga vuran şimdilerde ise sakin bir yaşam süren şarkıcı Bendeniz önceki gün Kadıköy’de bulunan bir mekânda sahne aldı. Bendeniz, sahne öncesi iki kez iğne olduğunu belirtti.

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90'lara şarkılarıyla damga vuran Bendeniz iki kez iğne vuruldu sahneye çıktı!

Unutulmaz bir gece yaşattı

Bir dönemin aranan isimlerinden olan şarkıcı Bendeniz, yaşadığı sağlık problemine rağmen unutulmaz bir gece yaşattı.

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90'lara şarkılarıyla damga vuran Bendeniz iki kez iğne vuruldu sahneye çıktı!

İki kez iğne vuruldu

Tam olarak iyileşmediğini belirten Bendeniz sahne öncesi iki kez iğne vurulduğunu açıkladı.

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