9 yaş farkı vardı gerçek ortaya çıktı! Dilara Aksüye Onur Bay bakın neden ayrıldı
Kanal D'deki Arka Sokaklar'ın Tekin'i Onur Bay ile Arıza'nın Füsun'u Dilara Aksüyek'in neden ayrıldıkları ortaya çıktı.
Geçtiğimiz aylarda Arka Sokaklar'ın Tekin'i Onur Bay ile Arıza'nın Füsun'u Dilara Aksüyek'in aşkları Cihangir'de bir mekanda objektiflere takılmıştı. Dilara Aksüyek, meslektaşı Onur Bay’ı gece boyunca öpücüklere boğmuştu. Tüm bakışları üzerinde toplayan ikilinin aşkı böylece belgelenmişti.
Kendisinden 9 yaş büyük Dilara Aksüyek ile öpüşürken görüntülenen Bay olay olmuştu.
Birkaç hafta önce Onur Bay, magazin muhabirlerinin Dilara Aksüyek ile aralarındaki yaş farkını sorması üzerine, "21'inci yüzyılda artık böyle şeylerin konuşulması üzücü. Yaş farkı sorun değil, biz mutluyuz. Her şey çok güzel gidiyor" demişti.
Yaş farkını sorun etmediklerini dile getiren Bay ve Aksüyek çifti, dört aylık ilişkilerini geçtiğimiz hafta sonlandırma kararı almıştı.