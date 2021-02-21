9 yaş farkı vardı gerçek ortaya çıktı! Dilara Aksüye Onur Bay bakın neden ayrıldı

Birkaç hafta önce Onur Bay, magazin muhabirlerinin Dilara Aksüyek ile aralarındaki yaş farkını sorması üzerine, "21'inci yüzyılda artık böyle şeylerin konuşulması üzücü. Yaş farkı sorun değil, biz mutluyuz. Her şey çok güzel gidiyor" demişti.