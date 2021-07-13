9 günlük bayram tatili rezervasyonları uzattı! Şimdiden tüm odalar doldu

Eğlenmeye değil dinlenmeye gel diye bir slogan attık. Pandemi döneminde bu bayramda, kurallara uyarak eğlenmek herkesin hakkı. Özellikle çocuklu aileler için çocuk programları hazırladık. Türklerden sonra en çok Rus, Alman ve Ukraynalı turistler var otellerde.