85 yıldır bu şehirler hiç kadın milletvekili çıkaramadı! İşte o şehirler

85 yıldır bu şehirler hiç kadın milletvekili çıkaramadı! İşte o şehirler

Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER) cumhuriyet tarihi boyunca 1 tane bile kadın milletvekili çıkaramayan şehirleri açıkladı.

85 yıldır bu şehirler hiç kadın milletvekili çıkaramadı! İşte o şehirler - Sayfa 1

KA.DER Türkiye'de kadınların seçme seçilme hakkını kazandığı 1934 yılından bugüne kadar  yapılan genel seçimlerde kadın ve erkek milletvekili dağılımını inceledi.

123
85 yıldır bu şehirler hiç kadın milletvekili çıkaramadı! İşte o şehirler - Sayfa 2

KA.DER, meclise giren kadın milletvekili oranının ortalama %5,25 olduğunu açıkladı. Yapılan araştırmada Türkiye’nin 20 şehrinin ise Cumhuriyet tarihi boyunca bir tane bile kadın milletvekili çıkarmadığını ortaya koydu.

223
85 yıldır bu şehirler hiç kadın milletvekili çıkaramadı! İşte o şehirler - Sayfa 3

İşte 1 tane bile kadın milletvekili çıkarmamış şehirler

323
85 yıldır bu şehirler hiç kadın milletvekili çıkaramadı! İşte o şehirler - Sayfa 4

Adıyaman

423