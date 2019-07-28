85 yıldır bu şehirler hiç kadın milletvekili çıkaramadı! İşte o şehirler
Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER) cumhuriyet tarihi boyunca 1 tane bile kadın milletvekili çıkaramayan şehirleri açıkladı.
KA.DER Türkiye'de kadınların seçme seçilme hakkını kazandığı 1934 yılından bugüne kadar yapılan genel seçimlerde kadın ve erkek milletvekili dağılımını inceledi.
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KA.DER, meclise giren kadın milletvekili oranının ortalama %5,25 olduğunu açıkladı. Yapılan araştırmada Türkiye’nin 20 şehrinin ise Cumhuriyet tarihi boyunca bir tane bile kadın milletvekili çıkarmadığını ortaya koydu.
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İşte 1 tane bile kadın milletvekili çıkarmamış şehirler
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Adıyaman
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