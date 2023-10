84’ü geçen 104’e ulaşır” tezinin sırrı bu yüz ifadesinde saklı

Şimdi anlatacağım kadının yaşı 104…

Yani Osman Müftüoğlu’nun 21’inci yüzyıl insanı için verdiği hedef yaşta…

104…

Yapılan araştırmalara göre, bir insan 104 yaşına gelince hücrelerinin yaşlanması duruyor.

Yani o yaştan itibaren artık hep 104 yaşında kalıyor bedeniniz…

Ama zihin?

Anlatacağım olay işte işin o tarafı ile ilgili…

Geçen pazar evinde uyanıyor ve onu alıp havaalanına götürüyorlar

Dediğim gibi kadın 104 yaşında…

Geçen pazar evinde uyandıktan sonra gelip onu alıyorlar.

Civarda bir özel havaalanı var, orada bekleyen uçağa biniyorlar.

Yanında “Skydiver’lar” var…

Yani gökyüzü dalgıçları…

Onlar da dalgıç… Denizin dibine doğru değil, bir uçaktan yere doğru…

Paraşütü hazırlanıyor…

Bir uzman paraşütünün önündeki güvenli yere oturuyor.

3 bin metre irtifada uçağın arka kapağı açılıyor

Uçak 3 bin metre yükseklikte uçuyor.

Arka taraftaki kapak açılıyor…

Karşılarında masmavi bir gökyüzü…

Tıpkı, Ülkü Tamer’in şiirindeki gibi…

“İçime çektiğim hava değil, gökyüzüdür” dizesindeki gibi masmavi bir gökyüzü…

Yavaş yavaş ilerliyorlar…

Ve…

Burada biraz ara verelim…

Önce bu kadını biraz tanıyalım.

İki ayrı yüzyılda iki ayrı pandemiyi atlatan kadın

Yaşı 104…

1918’in Aralık ayında yoksul bir ailenin çocuğu olarak doğmuş.

Yani Birinci Dünya Savaşı’nın bittiği günlerde…

Sonra İkinci Dünya Savaşı’nı görmüş.

Daha da önemlisi bir 20’nci, öteki 21’inci yılda insanlığın başına musallat olan ve milyonlarca insanın ölümüne neden olan iki büyük pandemiyi yaşamış.

İspanyol gribi ve Covid-19…

Şehir hayatlarının kanseri pandemiye çevirmesine tanık olmuş.

Terör dönemlerini atlatmış…

Antibiyotiklerin keşfine tanık olmuş…

Önce 84 yaşına ulaşmış, şimdiyse 104 yaşında…

Ve uçağın arka kapısından kendini gökyüzüne bırakıyor

Uçağın açılan arka kapağından, 3 bin metre yükseklikten aşağı doğru süzülüyor…

Önce paraşütsüz serbest düşüş…

İç organlar bungee jumping yapar gibi altüst oluyor.

Sonra açılan paraşütle hızla yukarı doğru çekiliş...

Ve ardından serbest düşüş…

Dalış sırasında 104 yaşındaki bir yüze oturan ifade nedir?

Bütün düşüşü boyunca, videoda onun yakın plan yüzünü seyrediyoruz.

Basınç ve rüzgâr yüzünün yaşlı çizgilerini geriye doğru itip adeta siliyor.

Sonra en kritik an geliyor…

Yere iniş…

Paraşütü yöneten uzman taşıdığı 104 yaşındaki bir insanın sorumluluğu altında hafifçe ve sert vuruş yapmadan toprağa basıyor.

İkisi birlikte sırt üstü yere uzanıyorlar.

Dünyada en yaşlı hava dalışı bir Guinness rekoru ile sonuçlanıyor.

Yere indiklerinde asırlık bir hayatı tamamlamış yaşlı kadının ilk sözü şu oluyor:

“Çok sevdim bu işi…”

104 yaşa gelme sırrı: Fakir aile kızı olarak doğmak

Adı Dorothy Hoffner…

Fakir bir ailenin çocuğu olarak Chicago’da doğmuş. Parası olmadığı için koleje gidememiş.

Bir telefon şirketinde çalışmış. Hiç evlenmemiş, çocuğu yok.

100 yaş sonrası uçaktan atlama yapan ilk insan değil. Bundan önceki 100 plus dalıştı, 103 yaşındaymış.

ABD’nin eski başkanı George Bush da 90 yaşını bir helikopterden paraşütle atlayarak kutlamış.

84’ü aşan 104’e ulaşır ve hep o yaşta kalır

Şimdi geliyorum, Osman Hoca’nın teorisine…

Yaz başında onunla yaptığım bir konuşmayı yazmış ve yazı çok ilgi uyandırmıştı.

Tezi şuydu:

84’ü bulan 104’e ulaşır.

104 yaşından sonra hücrelerin yaşlanması duruyor ve bir anlamda artık yaş almıyoruz.

Bu da yaş günü kutlamalarına son anlamını taşıyor.

Bu teori gerçekleşiyor mu?

Fiilen evet…

Ama zihnen buna hazır mıyız?

Benim için en önemli soru: 104 yaşımda viskimi içmeye devam edebilecek miyim?

100 yaşını geçen bir insanın hayatı nasıldır?

Mesela benim için şu önemli:

Akşamları bir kadeh viskimi içmeye devam edebilecek miyim?

Her cuma Spotify’a konan yeni şarkıları aynı keyifle keşfetmeye devam edebilecek miyim?

Doroty Hoffner geçen pazar yaptığı bu atlayışla bana şunu söylüyor:

“Yes baby… YOU can do it…”

Evet bebeğim, yapabilirsin.

Hatta atlayabilirsin…

Yani bir pazar sabahı kalkıp Kahve Dünyası’ndan aldığı harika aromalı fındıklı kahveni içtikten sonra 3 bin metreden kendini boşluğa bile bırakabilirsin.

Ana rahmindeki gibi mutluluk taklaları atabilirsin…

Yeter ki popülist, despot bir lider olup da dünyanın başına bela olmaya kalkma…

Bunu öğrenince kitabıma yeni bir bölüm ekledim

Daha önce açıklamamıştım.

Prof. Melih Us’la bir kitap hazırlıyoruz.

Adı “İşini, Eşini ve Seçimi Kaybeden Beyaz Türklere Hayatta Kalma Kılavuzu…”

Karar verdim.

Bir bölümü de şu olacak:

“104 yaşında 3 bin metreden nasıl atlarsınız…”