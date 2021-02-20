80'lik kocası evden attı kayıp denmişti Meltem Miraloğlu ortaya çıktı konuştu
80 yaşındaki Amerikalı kocası evden kovdu kayıplara karıştı denmişti, Meltem Miraloğlu sessizliğini bozdu.
Türkiye'deyken Hayat Devam Ediyor adlı dizide çocuk gelini oynayan ardından diziyi gerçek hayatına uyarlayarak 80 yaşındaki Amerikalı Patrick ile evlenen Meltem Miraloğlu, yeniden ortaya çıktı. Geçtiğimiz hafta Onur Akay, Miraloğlu'nun kocasının kendisini evden kovduğunu kayıp olduğunu söylemişti.
Miraloğlu, bu iddiaların ardından da ortaya çıkmamıştı ki sonunda hayatta ve kayıp olmadığına dair bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Miraloğlu'nun neden suskun olduğu da açıklığa kavuştu.
Sosyal medya hesabından babasının vefat ettiğini duyuran Miraloğlu, ''Neden sessizlik çünkü; 'Daha yeni babam öldü. 54 yaşındaydı'' mesajını paylaştı.
Öte yandan Onur Akay'ın iddiaları ise şoke etmişti. Akay, Miraloğlu’nun, kocası tarafından evden atıldığını ve kendisinden haber alınamadığını yazmıştı.