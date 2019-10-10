80 Yaşındaki adamla evlenen Meltem Miraloğlu evinde kaldığı yazarı tehdit etmiş
AMERİKA'da 80 yaşındaki adamla evlenen Meltem Miraloğlu'nun evliliği hakkında ortaya çıkan detaylar şok etti.
Hayat Devam Ediyor dizisi ile tanınan Meltem Miraloğlu, 80 yaşındaki Amerikalı Patrick ile evlenerek herkesi şoke etmişti. Miraloğlu'nun evliliği hakkında ortaya çıkan detaylar ise ağızları açık bıraktı. Evlenmeden önce eski sevgilisi tarafından şiddet gördüğü söylenen Miraloğlu'nu OnurAkayMedya yazarı Ülkü Gözen Stewart, evinde misafir etmiş fakat Miraloğlu, Stewart'ı da tehdit etmiş.
Geçtiğimiz Ağustos ayında Amerika'da kendisi ile röportaj yaparak ABD'ye yerleştiğini duyuran Gözen, bir yazı kaleme alarak evlendiği kişiyle nasıl tanıştığını ve bilinmeyen detayları anlattı.
İşte Yazar Ülkü Gözen Stewart'ın Meltem Miraloğlu'nun evliliğine dair anlattığı ilginç detaylar...
Yardım istedi: "Biz görüşmeye başladığımızda o Amerika'ya geleli dört ay olmuştu. Daha önce New Jersey'de idi. Bu arada bir de erkek arkadaşı olduğunu öğrendik. Bunlar gayet olağan şeyler. Ancak görüştükçe bir şeylerin ters gittiğini hissediyorduk ki, sonunda Meltem içinde bulunduğu durumu anlattı. Bize gelişi de böyle oldu. Bana mesaj atarak bizden yardım istedi. Biz de insan olarak yapılması gerekeni yaptık.''
Hiç söz dinlemedi: ''Şiddet mağduruydu. Hastaneden tüm raporlar alındı. Derhal toparlayıp bize getirdik. Erkek arkadaşı mahkeme kararıyla uzaklaştırma aldı. Meltem bizim evde güvendeydi. Ancak hiç söz dinlemiyor. Biz kendimize göre ne kadar doğru yönlendirsek de o bizi hiç dinlemedi. Sorun bu oldu."