80 Yaşındaki adamla evlenen Meltem Miraloğlu evinde kaldığı yazarı tehdit etmiş

Yardım istedi: "Biz görüşmeye başladığımızda o Amerika'ya geleli dört ay olmuştu. Daha önce New Jersey'de idi. Bu arada bir de erkek arkadaşı olduğunu öğrendik. Bunlar gayet olağan şeyler. Ancak görüştükçe bir şeylerin ters gittiğini hissediyorduk ki, sonunda Meltem içinde bulunduğu durumu anlattı. Bize gelişi de böyle oldu. Bana mesaj atarak bizden yardım istedi. Biz de insan olarak yapılması gerekeni yaptık.''