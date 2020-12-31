80 saatlik kısıtlama bugün başlıyor! Alanlarına giriş yasak alkol satışı yapılmayacak
TÜRKİYE yeni yıla koronavirüs önlemleri kapsamında 80 saatlik kısıtlama ile girecek. Bu akşam saat 21.00'de başlayacak kısıtlama 4 Ocak Pazartesi sabah 05.00'te sona erecek. Kısıtlama süresince marketler açık olacak, alkol satışı yapılamayacak. Bugün saat 21.00'den 1 Ocak saat 10.00'a kadar il ve ilçe merkezlerinde toplanma ve kutlama alanları olarak bilinen cadde, bulvar veya meydanlara yabancı turist girişleri de yasak olacak.
Türkiye 2021'i yeni tip koronavirüs (COVID-19) önlemleri altında karşılayacak. Yılbaşında tedbir ve denetimler en üst düzeyde olacak. 2020'nin son gününde saat 21'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması 4 ocak pazartesi günü sabah saat 5'e kadar kesintisiz uygulanacak.
Kısıtlamada marketler açık olacak ancak alkol satışı yapılmayacak. Tekel bayileri kısıtlama süresince kapalı olacak.
Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00 ile 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek. Vatandaşlar evlerine yürüme mesafesindeki bu işletmelere giderek ihtiyaçlarını giderebilecek.
Kısıtlama boyunca restoran ve lokantalar mesailerine devam edecek. Saat 10.00 ile 24.00 arasında paket servis yapılabilecek.