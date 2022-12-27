8 yıldır komada olan Kenan Işık'tan haber var! Sağlık durumunu arkadaşı açıkladı
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8 yıldır komada olan Kenan Işık'tan haber geldi. Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışma programının sunucusu Kenan Işık, beyin kanaması sonucu yatağa bağımlı olmuştu. Birçok insan Kenan Işık'ın sağlığını uzunca bir süredir merak ediyordu. Arkadaşı Ozan Zeybek, Kenan Işık'la ilgili açıklama yaptı.
2014 yılında spor sonrasında saunaya giren oyuncu ve sunucu Kenan Işık, fenalaşıp dengesini kaybederek, kafasını yere çarpması sonucu beyin kanaması geçirmişti.
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Kenan Işık 8 yıldır ailesinin yardım ve desteği ile komada yatağa bağımlı vaziyette yaşamını sürdürüyor.
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Uzun bir süredir kendisinden haber alınamayan Işık'ın son durumu sevenleri tarafından çok merak ediliyordu.
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Kenan Işık'ın sağlık durumuna ilişkin bilgiyi arkadaşı Ozan Zeybek paylaştı.
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