8 yıldır kayıp eşini öldürdüğünü itiraf etti, gömdüğü yerde kazı başlatıldı

HER YIL EŞİNİ GÖMDÜĞÜ YERDE DUA ETMİŞ: Bekir Bertan ile Antalya'ya getirilen M.T. ve S.D., polisteki ifadelerinde suçlarını itiraf etti. Bekir Bertan, ifadesinin ardından eşini gömdükleri yeri göstermek için Finike'ye götürüldü. Turizm Caddesi yanındaki alana cesedi gömdüklerini belirten Bertan, her yıl buraya gelip, eşi için dua ettiğini söyledi. Polis, Bekir Bertan'ın gösterdiği alanda iş makineleriyle kazı çalışması başlattı. Hatice Bertan'ın cesedinin bulunması için yaklaşık 1000 metrekarelik alan kazılacak.