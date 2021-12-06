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8 metrelik dev kaya üzerine yapıldı! Artvin'de gören telefona sarıldı: Tek tek taşındı

8 metrelik dev kaya üzerine yapıldı! Artvin'de gören telefona sarıldı: Tek tek taşındı

ARTVİN'de deniz kıyısındaki 8 metre yükseklikteki dev kayanın üzerine yapılan balıkçı barakası dikkat çekiyor.

8 metrelik dev kaya üzerine yapıldı! Artvin'de gören telefona sarıldı: Tek tek taşındı

Artvin’in Arhavi ilçesinde denizin içinde bulunan balıkçı barakası, görenleri kendine hayran bırakıyor. 

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8 metrelik dev kaya üzerine yapıldı! Artvin'de gören telefona sarıldı: Tek tek taşındı

İlçenin Hacılar Mahallesi Liman mevkiinde bulunan baraka, kıyıdan 20 metre mesafede yer alıyor.

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8 metrelik dev kaya üzerine yapıldı! Artvin'de gören telefona sarıldı: Tek tek taşındı

Limandan 200 metre uzaklıkta bulunan ve sadece tekneyle ulaşım sağlanan ahşap barakaya merdiven yardımıyla çıkılabiliyor.

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8 metrelik dev kaya üzerine yapıldı! Artvin'de gören telefona sarıldı: Tek tek taşındı

Barınağın bütün parçalarının tekneyle tek tek taşınarak yapıldığı öğrenildi.

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