8 kişinin yaşadığı "Hayalet köy"e butik otel açtı! Anneannesinden kalmış

Ödemiş'e bağlı Lübbey, taş ve kerpiç evleriyle dikkati çekiyor. Eskiden nüfusu fazla olan fakat halkının çeşitli nedenlerle göç etmesiyle şu anda 8 kişinin yaşadığı Lübbey, bundan dolayı da "Hayalet köy" olarak adlandırılıyor.