8 kişinin yaşadığı "Hayalet köy"e butik otel açtı! Anneannesinden kalmış
Halen 8 kişinin yaşadığı İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Lübbey, mimarisi ve doğasıyla özellikle hafta sonları gelen konuklara ev sahipliği yapıyor. "Hayalet köy"de yaşayan kadın anneannesinden kalma taş evi butik otele dönüştürdü.
İzmirli girişimci kadın, nüfusu azaldığı için "hayalet köy" olarak adlandırılan Ödemiş ilçesindeki Lübbey'e 10 kişilik butik otel açtı.
Ödemiş'e bağlı Lübbey, taş ve kerpiç evleriyle dikkati çekiyor. Eskiden nüfusu fazla olan fakat halkının çeşitli nedenlerle göç etmesiyle şu anda 8 kişinin yaşadığı Lübbey, bundan dolayı da "Hayalet köy" olarak adlandırılıyor.
Mimarisi ve doğası sayesinde son yıllarda konuklarını ağırlayan Lübbey'in bilinirliği de yavaş yavaş artmaya başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kentsel SİT alanı ilan edilen Lübbey'de girişimci Gönül Coşut, anneannesinden kalma taş evi, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu izniyle butik otele dönüştürdü.
Coşut, tarihi antik çağlara dayanan köyde turizmi canlandırmak istediklerini belirtti. Son zamanlarda özellikle hafta sonları Türkiye'nin birçok noktasından Lübbey'e ziyaretlerin arttığını aktaran Coşut şöyle konuştu: