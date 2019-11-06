8 Kasım kandil mi 2019 Diyanet 8 Kasım ne kandili var?

MEVLİD KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR: Mevlid Kandili Hz. Muhammed (s.a.v)'in doğum günü olması sebebiyle İslam alemi için önemlidir. İslam dinindeki en hayırlı gecelerden biri kabul edilir. Çok özel bir gece olduğu için Mevlid Kandili'nde yapılan duaların kabul olunduğuna inanılır.

Haliyle de o gecenin bol bol dua edilerek ve ibadetle geçirilmesi tavsiye edilir.