8. gün! HDP Diyarbakır İl binası önündeki eyleme katılan aile sayısı çığ gibi büyüyor
Türkiye'nin gündemine oturan ve çocuklarını terör örgütü PKK'nın pençesinden kurtarmak isteyen annelerin haklı oturma eyleminde 8. güne girildi. Adeta bir çığ gibi büyümeye devam eden eyleme Türkiye'nin çeşitli yerlerinden katılım devam ediyor.
Hacire annenin eli kanlı terör örgütü PKK'nın elinden oğlunu dirayetli duruşuyla kurtarması diğer acılı annelere model oldu. Bu doğrultuda Diyarbakır'da, HDP il binası önünde 8 gün önce başlayan oturma eylemine günden güne katılım artıyor. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen acılı ailelerin arasına, Ordu'dan Latife Ödümlü adlı anne de katıldı.
Siirtli olan ancak Ordu'da yaşayan Ödümlü, Dicle Üniversitesi Kimya Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi oğlu Özgür'ün, 10 ay önce, terör örgütü PKK tarafından Irak'ın kuzeyine kaçırıldığı iddiasıyla eyleme katılan 20'nci aile oldu.
Latife Ödümlü, oğlunun bulunmasını isteyerek, "Dicle Üniversitesi'nde okuyordu. Bir gün aradım, cevap vermedi sonra sürekli aradım, cevap vermedi. Kaç sefer emniyete gittim, yurt dışına gittim, kapı kapı dolaştım, bulamadım. Bu binaya 2 sefer geldim. Biriyle konuştum; dedim 'Sen götürdün', 'Yok ben götürmedim' dedi. Götüren şoförü de buldum. Kapıya kadar götürdüğünü söyledi. Irak'ın kuzeyine gitmiş. Ben, eşim ve amcası 3 defa Irak'a gittik. Kapı kapı dolaştık. Bulamadım. Bir arkadaşıyla konuştum, ikinci günden sonra o da kayboldu. Ben de televizyonda burayı gördüm, geldim. Kaybolduğu günden beri arıyorum. Öldü mü, kaldı mı, bilmiyorum" dedi.
HDP ÖNÜNDE TÜRK BAYRAĞI AÇTILAR
Öte yandan HDP önündeki ailelere destek ziyaretleri de sürüyor. Aileleri ziyarete gelen bir grup STK temsilcisi, Türk bayrağı açtı. Aileler, STK temsilcilerine alkışlayarak, teşekkür etti.