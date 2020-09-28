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8 aylık hamile olan Sinem Kobal paylaştı güzelliğiyle herkesi büyüledi

Sinem Kobal, sosyal medya hesabından makyajsız olduğu bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı. 32 yaşındaki güzel oyuncunun doğal hali takipçilerinden büyük beğeni topladı.

ATV ekranlarına gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu üstelenen Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evliliği olan Sinem Kobal, artık hamileliğinin 8. ayında ve kızını kucağına almak için gün sayıyor. 

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2016 yılında Kenan İmirzalıoğlu ile Ayvalık’ta dünya evine giren Sinem Kobal, annelik heyecanını yayınladığı pozlarla takipçileriyle paylaşmıştı. 

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Karnını göstermediği için eleştiri yağmuruna tutulan güzel oyuncunun fotoğraflarına beğeni yağmıştı. 

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 Güzel oyuncu hamilelik pozlarının sonrasında bu sefer de makyajsız haliyle gündeme gelmeyi başardı.

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