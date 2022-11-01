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75 yaşındaki oyuncu Orhan Aydın genç sevgilisiyle görüntülendi

75 yaşındaki oyuncu Orhan Aydın genç sevgilisiyle görüntülendi

Usta oyuncu Orhan Aydın, kendisinden yaşça oldukça küçük sevgilisi ile Asmalımescit'te bir mekan çıkışı kameralara yakalandı. Görüntülenmekten rahatsız olan ünlü oyuncu kendisini muhabirlere tepki gösterdi. Aydın, "Beni neden çekiyorsunuz?" sözleriyle muhabirleri engellemeye çalıştı.

75 yaşındaki oyuncu Orhan Aydın genç sevgilisiyle görüntülendi

Sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı siyasi çıkışlarla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Orhan Aydın, bu kez aşk hayatıyla dikkati çekti. Aydın, önceki gece kendisinden yaşça küçük sevgilisi ile Asmalımescit'te mekan çıkışı kameralara yansıdı.

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75 yaşındaki oyuncu Orhan Aydın genç sevgilisiyle görüntülendi

Snob Magazin'in haberine göre; 75 yaşındaki Orhan Aydın, "Beni neden çekiyorsunuz?" diyerek muhabirlere çıkıştı.

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75 yaşındaki oyuncu Orhan Aydın genç sevgilisiyle görüntülendi

Orhan Aydın ve genç sevgilisi, basın mensuplarından kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı.

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75 yaşındaki oyuncu Orhan Aydın genç sevgilisiyle görüntülendi

Orhan Aydın kimdir?

27 Eylül 1947 tarihinde Ankara'da doğan Orhan Aydın, aslen Artvinlidir. Sanatçının tiyatro hayatı ortaokul son sınıfta başlamış ve uzunca bir süre Ankara Halkevleri'nde çalışmıştır.

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