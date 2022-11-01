75 yaşındaki oyuncu Orhan Aydın genç sevgilisiyle görüntülendi
Usta oyuncu Orhan Aydın, kendisinden yaşça oldukça küçük sevgilisi ile Asmalımescit'te bir mekan çıkışı kameralara yakalandı. Görüntülenmekten rahatsız olan ünlü oyuncu kendisini muhabirlere tepki gösterdi. Aydın, "Beni neden çekiyorsunuz?" sözleriyle muhabirleri engellemeye çalıştı.
Sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı siyasi çıkışlarla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Orhan Aydın, bu kez aşk hayatıyla dikkati çekti. Aydın, önceki gece kendisinden yaşça küçük sevgilisi ile Asmalımescit'te mekan çıkışı kameralara yansıdı.
Snob Magazin'in haberine göre; 75 yaşındaki Orhan Aydın, "Beni neden çekiyorsunuz?" diyerek muhabirlere çıkıştı.
Orhan Aydın ve genç sevgilisi, basın mensuplarından kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı.
Orhan Aydın kimdir?
27 Eylül 1947 tarihinde Ankara'da doğan Orhan Aydın, aslen Artvinlidir. Sanatçının tiyatro hayatı ortaokul son sınıfta başlamış ve uzunca bir süre Ankara Halkevleri'nde çalışmıştır.