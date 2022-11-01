75 yaşındaki oyuncu Orhan Aydın genç sevgilisiyle görüntülendi

Sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı siyasi çıkışlarla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Orhan Aydın, bu kez aşk hayatıyla dikkati çekti. Aydın, önceki gece kendisinden yaşça küçük sevgilisi ile Asmalımescit'te mekan çıkışı kameralara yansıdı.