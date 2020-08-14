74 yaşındaki nine hapse düştü! Adana'da herkese ibret olacak kiracı olayı
79 yaşındaki Fikriye Tuna'nın hapise gidiş görüntüleri yürek burktu. 2 katlı gecekondusunun birinci katında yaşayan kiracılarının kaçak elektrik ve su kullandığı ortaya çıktı. Ceza ise ev sahibi olan yaşlı kadına kesildi.
ADANA'da yaşanan olay ev sahibi olan ve kiraya veren herkes için ibretlik. 79 yaşındaki Fikriye Tuna 2 katlı gecekondusunun alt katını kiraya verdi. Kiracıları elektrik ve su aboneliğini üzerine almadı.
Kiracı faturaları ödemeyince, görevliler elektrik ve su sayaçlarını mühürledi. Ancak kiracı, mührü kırıp elektrik ve su kullanmaya devam etti. Görevliler, kaçak kullanımı tespit etti.
Elektrik ve su abonesi olarak görülen ev sahibi Fikriye Tuna'ya faiziyle birlikte toplam 20 bin liralık fatura kesildi. Yaşlılık maaşıyla geçinen Fikriye Tuna borcu ödeyemedi.
Yapılan suç duyurusu üzerine Fikriye Tuna, önceki gün polis tarafından evinden alınıp, Adana Adli Tıp Birimi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan Tuna, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.