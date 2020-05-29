74 gün sonra ilk kez Cuma namazı kılınıyor! İşte çok çarpıcı fotoğraflar
Koronavirüs önlemleri dolayısıyla camilerde yasaklanan Cuma namazı, 74 gün sonra ilk kez belirlenen camilerin avlusunda kılınacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "kontrollü sosyal hayat" olarak adlandırdığı yeni normalin detayları gün geçtikçe belli olmaya başladı. Bu kapsamda 16 Mart tarihinde toplu olarak ibadete kapatılan camiler, bugün kılınan cuma namazıyla birlikte tekrardan ibadete açıldı.
Vatandaşlar saatler kala camilere geldi. Maske takan vatandaşlar, yanlarında seccadelerini getirdi. Vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uyuyarak saf tutmaya başladı. Vatandaşların cami avlusuna girişi ve saf tutmaları havadan görüntülendi.
Saf düzeni sosyal mesafe kurallarına göre belirlendi: Camilerde tedbir amaçlı tespih, rahle gibi ortak malzeme kullanımına izin verilmezken, saf düzeni sosyal mesafe kurallarına göre belirlendi. Ayrıca dezenfektesi mümkün olmayan malzemeler üzerinde namaz kılınmasına izin verilmezken, vatandaşlar tek kullanımlık veya evlerinden getirdikleri seccadelerle namazlarını kıldı.
1003 şükür kurbanı kesildi: Türkiye genelinde olduğu gibi Sivas'ta da camilerin yeniden açılması nedeniyle Sivas Belediyesi ve İl Müftülüğü tarafından merkez ve ilçelerdeki tüm camilerde 1003 şükür kurbanı kesildi.