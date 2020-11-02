72 saat geride kaldı! Depremin kahramanları üzüntü ve sevinci bir arada yaşıyor

İzmir’in Seferihisar ilçesinde cuma günü saat 14.51’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından arama ve kurtarma çalışmalarında 72 saat geride kaldı. Devletin tüm imkanlarını seferber ettiği deprem sonrası aralıksız yürütülen çalışmalarda en büyük görev, arama kurtarma ve sağlık ekiplerine düşüyor. Depremin hemen ardından enkaz bölgelerinde harekete geçen ekipler canla başla hayat kurtarmak için seferber oldu.