72 saat geride kaldı! Depremin kahramanları üzüntü ve sevinci bir arada yaşıyor
İZMİR'deki depremde gece gündüz durmadan çalışan kurtarma ekipleri sevinci ve hüznü bir arada yaşıyor. Enkaz altından sağ çıkardıkları her insanda yüzleri gülen ekipler, cansız bedenlerle karşılaştıklarında ise hüzne boğuluyor. Zamana karşı yarışan ekipler her şeye rağmen umutlarını yitirmeden çalışmaya aralıksız devam ediyor.
İzmir’in Seferihisar ilçesinde cuma günü saat 14.51’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından arama ve kurtarma çalışmalarında 72 saat geride kaldı. Devletin tüm imkanlarını seferber ettiği deprem sonrası aralıksız yürütülen çalışmalarda en büyük görev, arama kurtarma ve sağlık ekiplerine düşüyor. Depremin hemen ardından enkaz bölgelerinde harekete geçen ekipler canla başla hayat kurtarmak için seferber oldu.
Enkaz altından çıkarılan her sağ insanda umutlanıp yüzleri gülen ekipler, cansız bedenlerle ile karşılaştıklarında ise büyük üzüntü yaşıyor.
Her şeye rağmen mücadeleyi bırakmayan kahramanlar adeta tırnaklarıyla beton yığınlarını kazıyor. Ekipler değişim sırasında da bölgeden ayrılmayarak kaldırımda ya da araç içlerinde dinleniyor.
Yüzlerine yansıyan yorgunluk emarelerine karşın tekrar görev yerlerine gitmeyi sabırsızlıkla bekleyen ekiplere vatandaşlar ve yardım için gelen sivil toplum kuruluşu görevlileri moral veriyor.