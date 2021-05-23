700 bin işçinin maaş zammı belli oluyor! Hangi sendika işçiler için ne kadar zam istiyor

Kamu işçilerinin ücretlerine 2021-2022 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği görüşmeler öncesi birlikte hareket eden Türk-İş ve Hak-İş, mali ve sosyal hakları içeren ortak taleplerini hazırladı. Konfederasyonların bunu kısa süre içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunması, görüşmelerin de temmuz ayında sonuçlanması bekleniyor.