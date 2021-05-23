BIST 1.452
DOLAR 8,42
EURO 10,26
ALTIN 509,08

700 bin işçinin maaş zammı belli oluyor! Hangi sendika işçiler için ne kadar zam istiyor

Anadolu Ajansı
700 bin işçinin maaş zammı belli oluyor! Hangi sendika işçiler için ne kadar zam istiyor

Kamuda çalışan yaklaşık 700 bin işçinin ücretlerine 2021-2022 yılları için yapılacak olan zammın görüşmeleri başlıyor. Görüşmeler öncesi birlikte hareket eden Türk-iş ve Hak-iş ortak taleplerini hazırladı. Sendikalar işçiler için ne kadar zam istiyor? İşçilerin zam oranı Temmuz ayında belli olacak....

700 bin işçinin maaş zammı belli oluyor! Hangi sendika işçiler için ne kadar zam istiyor

Kamu işçilerinin ücretlerine 2021-2022 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği görüşmeler öncesi birlikte hareket eden Türk-İş ve Hak-İş, mali ve sosyal hakları içeren ortak taleplerini hazırladı. Konfederasyonların bunu kısa süre içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunması, görüşmelerin de temmuz ayında sonuçlanması bekleniyor.

110
700 bin işçinin maaş zammı belli oluyor! Hangi sendika işçiler için ne kadar zam istiyor

Türk-İş ve Hak-İş, kamudaki 700 binden fazla işçinin ücretine 2021-2022'de yapılacak zammın belirleneceği görüşmeler öncesi ortak taleplerini belirledi. Konfederasyonların mali ve sosyal hakları içeren taleplerini kısa süre içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunmasıyla pazarlık süreci başlayacak.

210
700 bin işçinin maaş zammı belli oluyor! Hangi sendika işçiler için ne kadar zam istiyor

Bakanlıklar, üniversiteler, hastaneler, karayolları, demiryolları, şeker fabrikaları ve elektrik üretim santrallerinin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü öncesi sendikalar hazırlıklarını tamamladı.

310
700 bin işçinin maaş zammı belli oluyor! Hangi sendika işçiler için ne kadar zam istiyor

Bir önceki sözleşme döneminde 200 bin civarında kişiyi kapsayan görüşmeler, bu dönem taşeron sisteminden kamuda kadroya geçenlerin de dahil olmasıyla 700 binden fazla işçiyi doğrudan ilgilendiriyor.

410