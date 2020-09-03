7 milyar yıl önceki çarpışmanın sinyalleri dünyaya ulaştı! Bakın neler yaşandı

Gökbilimciler, Dünya'ya 150 milyar trilyon kilometre uzaklıktan gelen ve Güneş'in sekiz katı enerjiye sahip bir kozmik sinyal tespit etti. Bununla birlikte, araştırmacılar şimdiye kadar iki karadelik arasında gözlemlenen en büyük birleşmeden yayılan "yerçekimi şok dalgası" nın Dünya’ya ulaştığı açıkladı.