7 milyar yıl önceki çarpışmanın sinyalleri dünyaya ulaştı! Bakın neler yaşandı
Bilim insanları, Dünya'dan 150 milyar trilyon kilometre ötede bulunan iki dev karadeliğin çarpışması nedeniyle Güneş’in 8 katı büyüklüğünde bir enerjinin ortaya çıktı.
Gökbilimciler, Dünya'ya 150 milyar trilyon kilometre uzaklıktan gelen ve Güneş'in sekiz katı enerjiye sahip bir kozmik sinyal tespit etti. Bununla birlikte, araştırmacılar şimdiye kadar iki karadelik arasında gözlemlenen en büyük birleşmeden yayılan "yerçekimi şok dalgası" nın Dünya’ya ulaştığı açıkladı.
Araştırmacılar, iki dev karadeliğın çarpışmasından sonra meydana gelen sinyalin Dünya'ya ulaşmak için yaklaşık yedi milyar yıldır yol aldığını ve geçen yılın Mayıs ayında ABD ve İtalya'daki lazer dedektörlerinde sallantıya neden olacak kadar güçlü olduğunu söyledi.
Bununla birlikte, çarpışan karadeliklerin Güneş’in 142 katı kadar kütleye sahip tek bir cisim ürettiği belirtildi.
Bilim, uzun zamandır gökyüzündeki kara deliklerin varlığının izini sürüyor. Ancak bu yeni gözlem, 100 ile bin Güneş kütlesi aralığında yer alan orta büyüklükteki kara deliklerle ilgili ilk çalışmaların başlangıcı oldu.