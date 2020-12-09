7 kardeşe büyük alkış! Ne bilgisayar ne tabletleri var uzaktan eğitim alıyorlar

"Elimde sadece bir tane telefon var"

Eşinin inşaatlarda çalıştığını, bilgisayar ve tablet almak için maddi durumlarının olmadığını anlatan Havva Aydın, "9 çocuğum var. 7'si okula gidiyor. Koronavirüsten dolayı okullar kapandığı için çocuklarımın eğitimi durdu. Elimde sadece bir tane telefon var" dedi.