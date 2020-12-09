7 kardeşe büyük alkış! Ne bilgisayar ne tabletleri var uzaktan eğitim alıyorlar
TRABZON'da 7 kardeş tek bir telefondan sırayla uzaktan eğitime katılıyor. Avukat, doktor ve öğretmen olmanın hayalini kuran 7 kardeş azimleriyle örnek olurken durumları olmadığı için tablet alamayan aile yardım istiyor.
Tonya ilçesi Kalemli Mahallesi’nde yaşayan Havva (42) ve Beytullah Aydın (44) çiftinin yaşları 7 ile 17 arasında değişen Esin, Edanur, Semanur, Emine, Ayşenur, Fatıma ve Abdulkadir adlı çocukları koronavirüs salgını nedeniyle okullarda yüz yüze eğitime ara verilmesi ile birlikte evden dersleri takip ediyor.
Bilgisayar ve tabletleri olmayan kardeşler, babalarının cep telefonu ile değişmeli olarak Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) bağlanıyor. Avukat, öğretmen, doktor ve hemşire olma hayali kuran kardeşler, çalışma azimleriyle örnek oluyor.
"Elimde sadece bir tane telefon var"
Eşinin inşaatlarda çalıştığını, bilgisayar ve tablet almak için maddi durumlarının olmadığını anlatan Havva Aydın, "9 çocuğum var. 7'si okula gidiyor. Koronavirüsten dolayı okullar kapandığı için çocuklarımın eğitimi durdu. Elimde sadece bir tane telefon var" dedi.
Anne Aydın, "Bir telefon hepsine yetmediği için eğitimlerini aksatıyorlar. Tabletleri olsa daha iyi eğitim alırlar" diyerek yardım çağrısında bulundu.