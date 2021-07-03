7 bin liralık maaşı bırakıp Kastamonu'da bu işe başladı! Hayalini gerçekleştirdi
İSTANBUL’a bir tekstil atölyesinde ustabaşı olarak çalışan ve 7 bin lira maaş aldığını söyleyen Kemal Kayacan, memleketi Kastamonu’ya dönüş yaparak çocukluk hayalini gerçekleştirdi.
Küçük yaşta babasını kaybedince yolu İstanbul’a düşen 38 yaşındaki Kemal Kayacan, çeşitli işlerde çalıştıktan sonra tekstil işinde aranan ustabaşılarından biri oldu. Çok iyi bir aylık geliri olmasına rağmen Kayacan, çocukluğundan beri hayalini kurduğu küçükbaş hayvancılık yapmak için köyüne dönüş yaptı.
İstanbul’da doğup büyüyen eşi Güler Kayacan ile hayatını birleştiren Kemal Kayacan, eşine köye dönüp köy hayatı yaşamak istediğini ve küçükbaş hayvancılık yapmayı arzuladığını anlattı.
Eşi Güler Kayancan ise eşinin bu teklifine olumlu cevap verince eşyalarını topladığı gibi köyün yolunu tutan çift, babadan kalma ev ve ahırı kullanmaya başladı.
Küçük yaşlarda gurbet ellere giderek İstanbul’a yerleştiğini söyleyen Kemal Kayacan, “İstanbul’da yıllarca çalıştım ama bir türlü köy hayatını ve küçükbaş hayvancılığı aklımdan çıkartamadım” dedi.