7 bin liralık maaşı bırakıp Kastamonu'da bu işe başladı! Hayalini gerçekleştirdi

Küçük yaşta babasını kaybedince yolu İstanbul’a düşen 38 yaşındaki Kemal Kayacan, çeşitli işlerde çalıştıktan sonra tekstil işinde aranan ustabaşılarından biri oldu. Çok iyi bir aylık geliri olmasına rağmen Kayacan, çocukluğundan beri hayalini kurduğu küçükbaş hayvancılık yapmak için köyüne dönüş yaptı.