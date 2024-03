68 yaşındaki Turgut Dede, bilardo tutkusunu 35 yıldır sürdürüyor

Yaşının kendisini bu tutkusundan alıkoymasına izin vermeyen Özçilingir, bilardonun sadece gençlerin sporu değil, her yaş grubundan insanın keyifle oynayabileceği bir oyun olduğunu belirterek, “Bilardoyu çok severim. 35 senedir oynarım. Türkiye'nin Tosya, Kastamonu, Çankırı, Polatlı, bilhassa Bursa gibi her tarafta oynadım. Çok dostlarım var. Bilardo yani en güzel spordur. Dünyada bir eşi daha yoktur ki rakibin güzel bir oyun yaptığında alkışlayalım. Benim rakibim çok güzel zorlu atış atıyor. En ilkin ben bravo diyorum. Elimi çırpıyorum. Bu spor böyle güzel bir spordur. Ben severek yaptığımdan bugün 68 yaşında olmama rağmen gençlere taş çıkartıyorum. 6 saat ayakta bilardo oynuyorum. Beni dinlendiriyor. Her akşam geliyorum. Kendim marangozum. Kapı üzerine dükkan açtım. O vaziyette devam ediyorum. Gençler, her top atışında öğretici bir öğretmen gibi yavaş vur. Vuramazsa ağızda kal bir dahakine at. Bu şekilde tenkit ediyorum. Tutuş, vuruş, nişan almayı öğretiyorum. Hepsi de benden öğrenip de liseler arası şampiyon olan kızlarımız da var” dedi.