67 yaşındaki sapık morgdaki 100 cesede tecavüz etti! Aralarında Türk kızı Azra da var

İngiltere'de iki genç kadın dövülmüş ve boğulmuş, öldükten sonra da tecavüze uğramış olarak bulundu. David Fuller davası bu iki kadının ölümüyle başladı. Ardından gelen itiraflar herkesin kanını dondurdu. Morg Canavarı olarak bilinen Fuller'in kurbanlarının sayısının itiraflarından çok daha fazla olabileceği belirtiliyor.