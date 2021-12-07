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67 yaşındaki sapık morgdaki 100 cesede tecavüz etti! Aralarında Türk kızı Azra da var

67 yaşındaki sapık morgdaki 100 cesede tecavüz etti! Aralarında Türk kızı Azra da var

Dünya bu sapıklığı konuşuyor. 67 yaşındaki hastane çalışanı olan David Fuller, morgdaki en az 100 cesede cinsel istismarda bulundu. Kurbanları arasında Türk kızı Azra'nın da bulunduğu 'morg canavarı' Fuller'ın yaptıkları kan dondurdu. Morg canavarı sorguda iğrençliklerini tek tek itiraf etti.

67 yaşındaki sapık morgdaki 100 cesede tecavüz etti! Aralarında Türk kızı Azra da var

İngiltere'de iki genç kadın dövülmüş ve boğulmuş, öldükten sonra da tecavüze uğramış olarak bulundu. David Fuller davası bu iki kadının ölümüyle başladı. Ardından gelen itiraflar herkesin kanını dondurdu. Morg Canavarı olarak bilinen Fuller'in kurbanlarının sayısının itiraflarından çok daha fazla olabileceği belirtiliyor. 

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67 yaşındaki sapık morgdaki 100 cesede tecavüz etti! Aralarında Türk kızı Azra da var

67 yaşındaki hastane çalışanı David Fuller, 1987'de iki kadını öldürdüğünü ve Kasım 2020'ye kadar hastane morglarında en az 100 kadın ve çocuk cesedine cinsel istismarda bulunduğunu itiraf etti. 

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67 yaşındaki sapık morgdaki 100 cesede tecavüz etti! Aralarında Türk kızı Azra da var

Hastane morgunda 12 yıl boyunca tecavüz etmiş!

Yargılamasının dördüncü gününde suçunu kabul eden Fuller, Wendy Dnell ve Caroline Pierce'ti öldürmüştü. Fuller yalnızca insan öldürmekle kalmamış, 12 yıl boyunca iki hastanenin morgundaki cesetlere cinsel istismarda da bulunmuştu.

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67 yaşındaki sapık morgdaki 100 cesede tecavüz etti! Aralarında Türk kızı Azra da var

Türk kızı Azra Kemal de kurbanları arasında!

İstismarda bulunduğu isimlerden biri İngiltere'de yaşayan Azra Kemal'di. Azra, İngiltere'de hayatını kaybettiği hastanenin morguna kaldırılmıştı. Genç kızın cansız bedeni hastanenin morgunda teknik servis çalışanı Fuller'ın istismarına uğradı. 

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