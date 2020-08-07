67 yaşında yeteneğini fark etti Kocaeli'nin Van Gogh'u oldu

Kurstan önce herhangi bir resim eğitimi almadığını söyleyen Vurdu, “Ben bu işin eğitimini almadım. Genellikle bulduğum kitaplardan ya da internetten bazı şeyleri takip ediyorum. Genellikle dikkatimi çeken Rus ressamlar var. İsrailli, Fransız, İtalyan ressamlar var. Onların işlerini takip ediyorum. Resimlerimi artık sergilemek istiyorum. Bu resimlerle sergi açmak istiyorum" dedi.