66 yaşındaki Kübra, 35 yaşındaki adama aşık oldu! “Mavişim, aşkitom” sözlerine kanıp 100 bin lira kaptırdı
ESRA Erol'da duyanlar inanamadı!.. Kayseri'de yalnız yaşayan 66 yaşındaki Kübra Ünzele, kendisine sosyal medyadan arkadaşlık isteği gönderen 35 yaşındaki Ferdi Ataş'a aşık oldu. “Mavişim, aşkitom” diye kendine iltifat eden adama bankadan 100 bin lira kredi çekip verdi. Yetmedi çantasına, susuk, et, pastırma koyup, eşyalarını getirsin diye otobüse bindirdiği adam ortadan yok oldu.
Kayseri'de yaşadığı iki evliliğinde de aradığı mutluğu bulamayan Kübra Ünzele, Almanya'daki torunlarıyla görüntülü görüşebilmek için sosyal medya hesabı açtırdı. Facebook'ta gezindiği sırada bir fotoğrafı yanlışlıkla beğenen Kübra nineye, kısa süre sonra o fotoğrafın sahibi Ferdi Ataş arkadaşlık daveti gönderdi.
İkilinin sosyal medya arkadaşlığı kısa sürede evlilik noktasına geldi. Komşularının tüm uyarılarına aldırış etmeyen Kübra Ünzele, Ferdi ataş tarafından dolandırıldı. ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programına katılan Kübra nine yaşadıklarını anlattı.
Mavişim, Kübroşum, aşkitom deyip aşık etti
Ferdi Ataş'ın daha önceki kocalarının kendisine yapmadığı iltifatları yaptığını belirten Kübra Ünzele, Ferdi ile evlenmeyi düşündüklerini söyledi. Ferdi Ataş'ın kendisine Mavişim, Kübroşum, aşkitom dediğini belirten Kübra Ünzele; "Ben Kayseri'de yalnız yaşıyorum. Torunlarım yurt dışında olduğu için onlarla görüntülü görüşebilmek için bana Facebook hesabı açmışlardı.
Telefonla oynarken elim Ferdi'nin resmine değdi. Öyle olunca bana arkadaşlık teklifi geldi. Benim yaşım büyük ben annen yaşındayım dedim. O da bana 'olsun benim için fark etmez' dedi. Onunla görüntülü konuşuyorduk. 3-4 ay konuştuk. Sonrada olay paraya döndü. Bana seni seviyorum, evleneceğiz diyordu. Ben kabul etmedikçe o zorlattı. Günde 4-5 kez görüşüyorduk. Önceki kocalarımdan duymadığım sözcükleri ondan duyunca kendisine aşık oldum" diye konuştu.