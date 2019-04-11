650 kiloluk cağ kebabı ile rekor kırdılar

650 kiloluk cağ kebabını hazırlayan özel şirketin genel müdürü Hakan Gedik, "Daha önce böyle bir rekor denemesi yapılmamıştı. Bizim Volkan ustamızın 300 kilo civarında kendisinin yaptığı bir denemesi vardı. Bugün kendisi o denemenin çok çok üzerine çıkarak bir başka rekor kırmış oldu.