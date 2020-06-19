65 yaş üstü vatandaşları aşağılayan Kerimcan Durmaz'a hapis şoku

65 yaş üstü vatandaşları alenen aşağıladığı kaydedildi: İddianamede, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen, dünyada ve ülkemizde etkileri halen devam eden korona virüs salgını ile etkin mücadele edildiği dönemde, şüpheli Durmaz’ın toplumun sosyal sınıf itibariyle bir kısmını oluşturan ileri yaştaki kimseleri hedef alarak, ‘Çıkın dışarı, geberin. Bazılarının gebersin, biz gençler olarak devam edelim bunu mu istiyorsunuz’ sözleriyle alenen aşağıladığı ifade edildi.